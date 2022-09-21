هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية تكشف سبب إغلاق المعاهد التعليمية الخاصة في مناطقها

ولات خليل – وكالات

كشفت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية سبب إغلاق المعاهد الخاصة في مناطقها مؤكدة ان القرار سار في وقت سابق.

وفي هذا الصدد أوضحت روهات خليل، الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، أن ” قرار إغلاق المعاهد الخاصة يأتي في إطار عدم ترخيص تلك المعاهد، والقرار سار منذ وقت سابق”.

وقالت خليل لـ روجآفا اف ام: ” نحن ضد التعليم أن يكون وسيلة للتجارة، وهذه المعاهد التي تفتح دون التقدم للترخيص سيتم إغلاقها ، وهذا القرار صُدر منذ زمن سابق وسار حتى الآن ”

وأضافت روهات خليل: ” هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية واجبها أن تقوم بما يلزم لتعليم أبناء المنطقة بشكل مجاني لأن شعوب المنطقة تعيش مرحلة معيشية صعبة، لذا تقوم الهيئة بمتابعة هذه المراكز الخاصة التي تحولت إلى تجارة ومنعها من الاستمرار.

يشار بأن هيية التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كانت قد اعلنت افتتاح مدارسها قبل أيام حيث توافد آلاف الطلاب إلى المدارس.

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