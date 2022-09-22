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إطلاق الوجبة الثامنة من السلة الغذائية

أعلنت وزارة التجارة، إطلاق قطع وتجهيز الوجبة الثامنة من مفردات السلة الغذائية اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن «الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها التي ستوزع على جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية».

وأضاف البيان، أن «ذلك حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها الشركة وبدءا من المناطق الأكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق».

ودعا البيان، «وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وفق جداول القطع».

وأشار، إلى «تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير أو نقص في اي مادة اليوم الخميس».

وأكد البيان أن «الشركة ستقوم ببيع مادة الطحين علامة (داس) وحليب (دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين، وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع».

ودعا البيان «المواطنين للتبليغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة المعلنة أو عبر موقـع الفيس بوك الرسمي للوزارة او الشركـة او التقديم عبـر رابط خدمة (راقبني) الالكترونية».

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