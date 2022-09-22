Posted on by

الأنواء الجوية: الخريف على الأبواب

ذكرت هيئة الأنواء الجوية أن البلاد دخلت في الاعتدال الخريفي، لكنها اشارت إلى استمرار التقلب في درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن «الشهر الحالي سيشهد تقلبات في درجات الحرارة». وأضاف الجابري، أن «العراق دخل في الاعتدال الخريفي لكنه مازال يتأثر بالمنخفض الموسمي الحراري، ليكون هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة».

وبين، أن «العراق شهد في السنتين الماضيتين شحَّاً حاداً في الأمطار، ونحن ننتظر الدراسة المطرية التي تبدأ في نهاية شهر أيلول الحالي».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close