الأنواء الجوية: الخريف على الأبواب

ذكرت هيئة الأنواء الجوية أن البلاد دخلت في الاعتدال الخريفي، لكنها اشارت إلى استمرار التقلب في درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن «الشهر الحالي سيشهد تقلبات في درجات الحرارة». وأضاف الجابري، أن «العراق دخل في الاعتدال الخريفي لكنه مازال يتأثر بالمنخفض الموسمي الحراري، ليكون هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة».

وبين، أن «العراق شهد في السنتين الماضيتين شحَّاً حاداً في الأمطار، ونحن ننتظر الدراسة المطرية التي تبدأ في نهاية شهر أيلول الحالي».

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