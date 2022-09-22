الاطار ينتظر “الدخان الأبيض” من الجبل للمضي بجلسة البرلمان

رهن القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، الخميس، تحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بتنصيب رئيس الجمهورية بالتوافق الكردي، مبينا ان الاطار حسم موقفه ولا يحتاج لاي وقت للتداول.

وقال الفتلاوي في تصريح ، إن “الاطار التنسيقي حسم جميع الاستعدادات للشروع في جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.

واضاف ان “تاخير الجلسة متعلق بحسم القوى الكردية موقفها تجاه رئاسة الجمهورية ومرشحها النهائي الموحد ومن ثم عرضه على الاطار والقوى السياسية الاخرى”.

واشار الفتلاوي الى انه “من الواضح عدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض الكتل السياسية للخروج من الأزمة للحصول على مكاسب سياسية اضافية “. انتهى/25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط