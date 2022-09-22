Posted on by

الاطار ينتظر “الدخان الأبيض” من الجبل للمضي بجلسة البرلمان

رهن القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، الخميس، تحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بتنصيب رئيس الجمهورية بالتوافق الكردي، مبينا ان الاطار حسم موقفه ولا يحتاج لاي وقت للتداول.
وقال الفتلاوي في تصريح ، إن “الاطار التنسيقي حسم جميع الاستعدادات للشروع في جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.
واضاف ان “تاخير الجلسة  متعلق بحسم القوى الكردية موقفها تجاه رئاسة الجمهورية ومرشحها النهائي الموحد ومن ثم عرضه على الاطار والقوى السياسية الاخرى”.
واشار الفتلاوي الى انه “من الواضح عدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض الكتل السياسية للخروج من الأزمة للحصول على مكاسب سياسية اضافية “. انتهى/25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close