الدفاع المدني: اندلاع 80 حريقاً خلال اليوم الماضي ما أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة اثنين

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، نشوب 80 حريقاً في مدن متفرقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأودت بحياة 4 أشخاص وإصابة اثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن مديرية الدفاع المدني تعاملت مع حوادث حريق بلغت 80 حادثاً نتج عنها 4 وفيات وحالتي إصابة.

وأضافت أن أهم هذه الحوادث، هي حريق داخل منزل في ناحية بني سعد في ديالى بسبب تماس كهربائي دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وأشارت إلى رفع مفارز القنابل غير المنفلقة بقايا صاروخ طائرة موجه من شقة متروكة في ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثه بمحافظة الأنبار.

وتابعت “بسبب عبث الإطفال، فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع بمساحات من القصب والحشائش المتيبسة بالقرب من المواكب الحسينية في مركز المحافظة دون تسجيل إصابات بشرية”.

وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني اضطرت لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن لتنقذ سائق عجلة نوع افيكو حوضية حكومي نتيجة انقلاب العجله في ناحية الخيرات”.

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