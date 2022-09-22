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السعودية تعلن عن إرسال أول امرأة إلى الفضاء بهذا الموعد

السعودية تعلن عن إرسال أول امرأة إلى الفضاء بهذا الموعد

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج “رواد الفضاء”، لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يهدف البرنامج إلى “الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء”، مشيرة إلى أن البرنامج كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 بالسعودية، ويتضمن “إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية”.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أنه سيتم إطلاق أول الرحلات في العام 2023، وستضم الرحلة أول طاقم “رائدة ورائد فضاء سعوديين”، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.
وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسا لتفوق الدول وتنافسيتها عالميا في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

وتعتزم السعودية “إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء”، خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضا مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.

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