السيد الغانمي يعلن اطلاق وجبة جديدة من منحة المهجرين العائدين الى مناطقهم الاصلية

أعلن وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي إطلاق وجبة جديدة من منح العودة، والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية، فيما لفت إلى أن الوجبة شملت (3,600) اسرة عائدة من النزوح إلى مناطقها الاصلية، المنشورة اسماءهم عبر الرابط أدناه. وبين السيد الغانمي أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية بعد توفر الأموال الكافية لذلك وبحسب الإمكانيات المتاحة، مؤكدا ان الوزارة عازمة على توزيع المنحة لجميع الاسر العائدة بعد حصولها التخصيصات المالية.

ملاحظة: الرابط الخاص بأسماء الأسر المشمولة بالمنحة. https://docs.google.com/file/d/1dmbctiwVFXdxNlg7pYIpy2_O9zrFCNsB/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

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