الشرطة المجتمعية تطيح بستة مبتزين وتوقف حالات عنف اسري

بغداد …

تمكنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، من الإطاحة بستة مبتزين وتوقف 5 حالات عنف اسري بعمليات منفصلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “مفارز الشرطة المجتمعية أطاحت بستة اشخاص أشخاص حاولوا ابتزاز فتيات ونساء مقابل الحصول على مبالغ مالية أو رضوخهن لرغباتهم الدنيئة”.

وأضافت، انه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بعد أن قامت تلك المفارز بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا وإعادة مبلغ (٦٠٠) دولار لإحدى الضحايا الأجنبيات”.

وأشارت الوزارة الى انه ” في الوقت نفسه تمكنت الشرطة المجتمعية من إيقاف (٥) حالات عنف أسري ضد نساء وأطفال واتخذت بحق المعنفين الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تقديمها الدعم المعنوي والنفسي لضحايا العنف”.انتهى/25

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