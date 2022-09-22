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الكشف عن فساد بقيمة 50 مليار دينار في الوقف السني ببابل اليوم 14:05

بغداد ..
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، اليوم الخميس، عن فساد ديوان الوقف السني في محافظة بابل فيما يخص منح النازحين التي تم صرفها خلال موازنة 2019.

وقال تركي في تصريح ، ان” التعويضات التي تم رصدها للنازحين في محافظة بابل خلال موازنة 2019 تقدر بـ 50 مليار دينار لم يصرف منها سوى ثلاثة ونصف منها”.
وأضاف انه “سيعمل على فتح ملفات فساد ديوان الوقف السني في محافظة بابل وبالادلة  ومنها ملف منح النازحين التي تم السيطرة عليها من قبل الفاسدين”.
وأشار  تركي الى ان “هناك شخصيات متنفذة في ديوان الوقف السني بمحافظة بابل استحوذت على الأموال التي تم رصدها لتعويض العوائل النازحة”.انتهى/25

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