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اول تعليق من “وديع الشيخ” بعد قتل مدير أعماله

اول تعليق من "وديع الشيخ" بعد قتل مدير أعماله

أكد الفنان اللبناني وديع الشيخ، انه متواجد في المكسيك ضمن جولة فنية مع عدد من الفنانين اللبنانيين.
وعن قتل مدير أعماله، قال الشيخ ان “خسارته كبيرة مع رحيل صديقه المقرب بلال داغر“، وأشار الى انه “كان يتواصل معه عبر الهاتف يومياً، قبل حصول الحادثة التي أودت بحياته في منطقة السوديكو”.
من جهة اخرى، اكدت معلومات ان مطلق النار على “بلال داغر” “اي عبد سعد“، كان صديقاً مقرباً للفقيد وبينهما علاقة صداقة تمتد لسنوات طويلة، وحين تدخل المغدور لفض الاشتباك الحاصل في ملهى ليلي في منطقة السوديكو، تشاجر مع عبد من منطلق العشرة التي تجمعهما، لكن الامور تطورت الى ضرب سعد لداغر وسرعان ما تحول الامر الى اطلاق نار متبادل ادت الى مقتله.
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