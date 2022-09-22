دار الظالم خراب

محمد علي محيي الدين

من ابلغ الدروس التي افرزتها الانتخابات العراقية لهذا العام هو حجم التطهير الذي شمل كثير من الوجوه القديمة ممن وصم بعضهم بالفساد او سوء الادارة أو الفشل في أدارة العملية السياسية والاخلال بالضوابط الوطنية التي يتطلبها العمل السياسي، وهذا الدرس الذي سيتكرر بشدة في الاعوام القادمة وسنرى كثير من الاصنام تتهاوى كما تهاوى قبلها أصنام أسهمت في هذا الكم من الدمار.

والغريب أن بعض الفاشلين ينحون باللائمة على الشعب الذي خدع بشعارات القوى الوطنية كما يقولون فلفظهم كما تلفظ النواة، ناسين أو متناسين أنهم لم يستطيعوا خلال أكثر من عقد من السنين بناء دولة بالحد الادنى من المواصفات العصرية للدول الناجحة، وأنهم كما يقول المثل (أجه يكحلها عماهه) فقد زادوا خراب النظام البائد خرابا بتصرفاتهم، وركبهم الغرور بما وصلوا اليه من سلطة وجاه، وتناسوا أن الشعب مصدر السلطات وانه قادر على ازاحتهم بأصابعه البنفسجية ليركنهم في زوايا النسيان والاهمال.

أنه الدرس العراقي الذي يجب أن يعيه الجميع وينتبهوا له ليكون أدائهم بالمستوى المناسب لتحقيق طموحات الشعب وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن وإقامة دولة العدل والرفاه الاجتماعي وبعكسه فسيكون الدرس أقسى في قابل الايام، وستكون ارادة الشعب فوق الارادات الخارجية التي خيل لها انها ستكون اللاعب الاكبر في تقري مصائر العراقيين، ناسين أو متناسين ان الشعب العراقي يمهل ولا يهمل وأن صبره ينفذ وأن طال الزمن وأن كلمته هي الفيصل في التغيير.

ضحك سوادي الناطور وقال: ذوله حسبالهم الوادم ظالين عالاوليه ويصدون يسوالفهم الماصخه، وبعدهم عايشين عله سوالف گبل، (أيد ألما تشابچها بوسها) و(الياخذ أمي يصير عمي) و(ألما تگدر تعابيه ،حيل الله عليه) و(أحفظ مجنونك،لا يجيك أجن منه) و(شين ألتعرفه أحسن من زين ألما تعرفه) و(إذا كثرت همومك نام الها) و(أقنع تشبع) و(ثلثين المراجل بالهزيمة) و(صاحب صحيب مرتك،حتى يگضي وكتك) وما يدرون الوادم (فتحت باللبن) وگامت (تقره الممحي) وعرفت (الشين من الزين) وگامت أدور عالينفعها، وما يدرون تاليها(يگلبون الطابگ طبگ) وينعلون سلفه سلفاهم ويجي يوم يوگفوهم للحگ و(يطلعون حليب امهم من أخشومهم) ويشوفون اشلون يتلگاهم (أبو زعبل) بالصلوات!!!

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