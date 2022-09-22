رئيس ممثلية أقليم كوردستان في بغداد يلتقي وزيرالموارد المائية الاتحادي

زار الاستاذ فارس عيسى رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد الأربعاء 2022/9/2 مقر وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية والتقى الاستاذ مهدي رشيد وزير الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء بحث المواضيع المهمة التي تخص حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية وسبل تعزيزالتعاون والتنسيق بين الوزارة ونظيرتها في الأقليم.

وفي جانب اخرمن اللقاء وافق السيد الوزير على طلب رئيس ممثلية اقليم كوردستان الخاص بتوجيه فريق فني من الوزارة بغية تقييم ودراسة حفرعدد من الابار في ادارة زاخو المستقلة على ميزانية الوزارة.

وفي ختام اللقاء شكر عيسى السيد الوزيرعلى تعاونه مثمناً دور الوزارة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين ،لاسيما في ظروف الجفاف الحالية التي يعاني منها العراق بشكل عام واقليم كوردستان على وجه الخصوص.

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