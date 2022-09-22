ما قصّة توقيف الفنان وديع الشيخ في لبنان؟

في التفاصيل، كان قد وصل

إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة لوالد زوجته بعد إصابته بكسور في الورك نتيجة حادثة أخرى حصلت مع الشيخ بعيدًا عن المستشفى، وأراد الدخول إلى غرفة العمليات، حيث يتواجد والد زوجته، إلا أنّ الأمن تعامل معهم بحكمة لأنه يُمنع على أحد الدخول إلى العمليات.