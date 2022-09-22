مجموعة اتصالات إيطالية تنضم لـ”التحالف الرقمي الأخضر الأوروبي” لخفض الانبعاثات

روما/ وكالة نوفا

انضمت مجموعة “تيم” للاتصالات الإيطالية إلى “التحالف الرقمي الأخضر الأوروبي”، وهو مشروع أطلقته الشركات الأوروبية الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبدعم من المفوضية والبرلمان الأوروبي، بهدف استغلال إمكانات الحلول الرقمية في التحول الأخضر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووقعت “تيم” على إعلان “التحول الأخضر والرقمي للاتحاد الأوروبي”، الذي تتعهد بموجبه بتوقع تحقيق هدف “صافي انبعاثات صفرية”، المنصوص عليه في “قانون المناخ الأوروبي” حتى عام 2050، بحلول عام 2040، للتأكيد على الالتزام في الحد من الانبعاثات من سلسلة الإنتاج وفي اختيار الموردين المستدامين بشكل متزايد.

يمثل الانضمام إلى التحالف الأوروبي الرقمي الأخضر مزيدًا من التأكيد على مركزية أهداف “الحوكمة البيئية والاجتماعية” في خطة عمل مجموعة تيم، مما يعزز الالتزام بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030 و”صافي انبعاثات صفرية” بحلول عام 2040.

تعتبر استراتيجية المناخ والاقتصاد الدائري والنمو الرقمي وتعزيز رأس المال البشري الركائز الأساسية التي تهدف المجموعة من خلالها إلى تزويد الأفراد والشركات بفرص للتحول الرقمي القائم على الاستدامة.

الهدف من التحالف، الذي تأسس في عام 2021، هو إظهار الدور التمكيني لصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في تحقيق الأهداف المناخية، والمساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تطوير وتوزيع حلول رقمية صديقة للبيئة وفعالة أيضًا في قطاعات أخرى مثل الطاقة والنقل والزراعة والبناء.

ومن المقرر أن يتعاون التحالف أيضًا مع بعض المنظمات الأوروبية لتحديد المعايير التي يمكن أن تثبت علميًا الحد من الانبعاثات من خلال تنفيذ الحلول الرقمية.

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