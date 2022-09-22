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مطالبات للسلطات التونسية بالتنسيق مع العراق وسوريا وليبيا لمراجعة ملفات الدواعش التوانسة ببؤر التوتر

منظمة تتهم حركة النهضة بارسال توانسة للقتال بصفوف داعش خلال حكم المرزوقى لتونس

 اتهامات لحركة النهضة بارسال مقاتلين من تونس لصفوف داعش بالعراق وسوريا وليبيا

 بيان صحفى

 طالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية للدراسات  والباحث السياسى زيدان القنائي القضاء التونسى والسلطات التونسية بفتح تحقيقات حول تورط حركة النهضة  بتجنيد عناصر إرهابية للقتال بليبيا والعراق وسوريا خلال السنوات الماضية  وخلال حكم حركة النهضة وارسال الحركة لعناصر تونسية للقتال بصفوف داعش خلال حكم المرزوقى

 

وطالبت المنظمة  القضاء والسلطات التونسية بفتح تحقيقات حول تورط حركة النهضة  بتجنيد عناصر إرهابية للقتال في ليبيا والعراق وسوريا خلال السنوات الماضية وذلك بالتنسيق بين حركة النهضة التي يقودها الغنوشيوتنظيمات ارهابية خارج تونس.

واكدت المنظمة ان حركة النهضة تورطت بدعم التنظيمات الإرهابية داخل ليبياوعدة دول  وسهّلت انتقال عناصر إرهابية من تونس للقتال في سوريا والعراق  خلال فترة حكم حركة النهضة لتونس

 

واشارت ام السلطات التونسية يمكنها التنسيق مع العراق وسوريا وليبيا لمراجعة ملفات الدواعش التوانسة ممن قامت النهضة بتسفيرهم للقتال بصفوف داعش

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