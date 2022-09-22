مقطع مرئي يحتفي باليوم الوطني الـ92 ويسلط الضوء على الكرم السعودي

جدة:

احتفت W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، باليوم الوطني السعودي الـ92، الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بإنتاج مقطع مرئي قصير (مدته 40 ثانية)، أبرزت خلاله ما يمثله اليوم الوطني من معاني الولاء والانتماء والحب للوطن، وسلطت الضوء على الكرم السعودي من خلال القهوة السعودية باعتبارها منتجا ثقافياً مميزاً للمملكة، وموروثاً أصيلاً. لمشاهدة المقطع من هنا (https://www.youtube.com/watch?v=3wf4amCvaho)

وجاء إنتاج المقطع بهدف مشاركة المواطنين السعوديين اعتزازهم وفخرهم باليوم الوطني الذي يمثل مناسبة عزيزة على نفوسهم، يسترجعون فيها فصول ملحمة توحيد البلاد، وتأسيس هذا الكيان العظيم، وما تحقق على أرض الوطن.

ويبدأ المقطع المرئي بإشراع المملكة أبوابها للضيوف والزوار، والترحيب بهم في بلاد الحرمين الشريفين، حيث كرم السعوديين، وعبق رائحة القهوة في بيوتهم، والتي تعبّر عن العادات والتقاليد والموروث الشعبي السعودي، وقيم الكرم والضيافة الذي يتجسد في فنجان قهوة وصحن تمر.

ويركز المقطع على القهوة السعودية التي ترتبط بالإرث الثقافي السعودي، حيث أصبحت علامة ثقافية تتميز بها السعودية، ورمزا ثقافيا وطنيا، وهي رمز للأصالة والكرم والعروبة والتنوع الثقافي.

وكما بدأ المقطع بالترحيب بالضيوف والزوار في بلاد الحرمين الشريفين، يختتم المقطع بالترحيب بهم في السعودية، في اليوم الوطني السعودي لهذا العام، والذي يتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية، وذلك بعد أن وجهت وزارة التجارة السعودية، المنشآت التجارية في المملكة باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من “القهوة العربية”، حيث تتميز القهوة السعودية بطريقة تحميص وتحضير نابعة من الثقافة السعودية المحلية المختلفة من منطقة الى أخرى.

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نبذة عن W7Worldwide :

تعد W7Worldwide للاستشارات الاستراتجية والإعلامية، وكالة خليجية متخصصة وحائزة على جوائز عالمية واقليمية. تتميز W7Worldwide بخبرتها الاحترافية في دراسات وأبحاث الصورة الذهنية خصوصًا، والأبحاث المرتبطة بتنمية قطاع العلاقات العامة والاتصال على وجه العموم، إضافة إلى الخدمات الرقمية والإبداعية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير صناعة المحتوى، وغيرها من الخدمات المباشرة بالقطاع، وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية.

كما قدمت خدماتها الاستشارية والاستراتيجية في مجال الاتصال للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث، وتتجاوز خبرتها نحو 15 عامًا في مجال التواصل والإعلام، وخدمت أكثر من 100 عميل من داخل وخارج السعودية في 20 قطاعًا حيويًّا، ما أهلها إلى امتلاك معادلة المعرفة الدولية، والإقليمية، والمحلية.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

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