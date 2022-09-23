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اعلان العراق لأوكرانيا: ضرورة إيجاد نهاية للحرب

العراق لأوكرانيا: ضرورة إيجاد نهاية للحرب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، على ضرورة إيجاد نهاية للحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن.
وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير “التقى اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد الكاظمي “ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية”، مشيراً إلى أن “العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب، وأن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب”، معرباً عن دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات.

واستعرض اللقاء أيضاً “تبعات الحرب على الاقتصاد، وسلاسل التوريد، والنقل، وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي، والاستقرار الدولي، وسبل معالجتها”.

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