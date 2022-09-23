الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: الأنثروبولوجيا وعلاقتها بالطب والصحة / 11

ترجمة د.احمد مغير

الأنثروبولوجيا الطبية: التعريف والتاريخ والمخاوف

الأنثروبولوجيا الطبية هي فرع متخصص من الأنثروبولوجيا التي يتمثل اهتمامها الرئيسي في العلاقة بين العوامل الثقافية والتصورات والمعتقدات من ناحية والاضطرابات الصحية من ناحية أخرى. تعتبر الأنثروبولوجيا الطبية فرعا من الأنثروبولوجيا التطبيقية ، التي تدرس الأمراض ونظام الرعاية الصحية ونظريات المرض والعلاج من منظور تعددي واجتماعي وثقافي.

الأنثروبولوجيا الطبية ، بشكل عام ، نمت بسرعة كبيرة كمجال متخصص للدراسة في الأنثروبولوجيا ، خاصة منذ 1950 و 1960. ويرجع نمو هذا المجال أساسا إلى: (1) الاهتمام المتزايد لعلماء الاجتماع بشكل عام وعلماء الأنثروبولوجيا بشكل خاص بالصحة والمرض ، و (2) زيادة وعي المهنيين الطبيين وصانعي السياسات الصحية حول دور العلوم الاجتماعية في قضية الصحة.

يمكن القول أنه عندما نشأت الأنثروبولوجيا في القرن 19 ، بدا أن التحقيق في قضايا الصحة والمرض ليس من بين المخاوف المهيمنة لعلماء الأنثروبولوجيا الثقافية. ومع ذلك ، بدأ علماء الاجتماع بشكل عام وعلماء الأنثروبولوجيا بشكل خاص في تطوير اهتمامات أكاديمية وعملية في دراسة الصحة والأمراض في السياقات الاجتماعية والثقافية. في جذور ظهور وتطور الأنثروبولوجيا الطبية تكمن أيضا الحاجة إلى دراسة عالم الصحة والمرض من وجهات نظر تطورية وإيكولوجية.

يحاول علماء الأنثروبولوجيا الطبية معالجة أسئلة أساسية مثل:

-ما هو الأساس التطوري للاختلاف في كيفية تعامل مختلف السكان مع المرض؟

-ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على نمو الأطفال وتطورهم؟

-ما هو تأثير التحديث على السكان المحليين؟

يهتم علماء الأنثروبولوجيا الطبية أيضا بما يلي:

-التحقيق في العلاقة المتبادلة بين صحة الإنسان وتغذيته ومعتقداته وممارساته الثقافية؛ وكيف يؤثر سلوك الناس الغذائي وعاداتهم الجنسية على انتشار الكائنات المسببة للأمراض؛

-الجوانب المتعددة الثقافات للرعاية التمريضية؛

-السياقات الاجتماعية والثقافية للمرض؛ والسلوك المرتبط بالصحة للناس، والارتباطات الاجتماعية والثقافية لهذا السلوك؛

-الخصائص الاجتماعية والسلوكية والديموغرافية والبيولوجية للأشخاص الذين يصابون بالمرض.

بعض النظريات الرئيسية للصحة والثقافة والمجتمع

قد تكون نظرة عامة موجزة على وجهات النظر الرئيسية في أنثروبولوجيا الصحة والمرض مناسبة في هذا المنعطف. تم شرح الطب كمؤسسة ومسألة الصحة والمرض من خلال وجهات نظر مختلفة. فيما يلي نظريات حاسمة:

-المنظور الوظيفي: ينظر هذا المنظور إلى الطب وأنظمة الرعاية الصحية على أنهما مؤسستان اجتماعيتان مهمتان؛ ويركز على الوظائف والأدوار التي تلعبها المؤسسة في الحفاظ على الاستقرار في المجتمع. المؤسسات الطبية سواء كانت علمية أو تقليدية ومختلف الممارسين موجودة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع.

-المنظورالإيكولوجي الطبي: يركز هذا المنظور على التكيفات البيولوجية والسلوكية البشرية مع الأمراض في سياقات إيكولوجية وبيئية مختلفة. وبالتالي ، تتطور الأمراض بما يتماشى مع منافذ إيكولوجية محددة ، كما تطورت استجابات الناس للمشاكل الصحية في سياق نظمهم الإيكولوجية المحلية المحددة.

-المنظورالتفسيري الثقافي: ويسمى هذا أيضا نهج “التفاعل الرمزي”. يركز هذا النهج على البنى الاجتماعية والثقافية للصحة والمرض والعلل. وفقا لهذه النظرية ، فإن الأمراض والصحة ليست مجرد أشياء موجودة “هناك” ؛ هم إنتاج من التفاعلات الاجتماعية المعقدة ؛ وتتشكل الصحة والمرض بشكل كبير من خلال الطريقة التي يعطي بها الناس كممثلين معاني لهم وكيف تستجيب الجهات الفاعلة لهم بطرق اجتماعية وثقافية.

-المنظور النقدي: تسمى هذه النظرية أيضا “الاقتصاد السياسي الراديكالي”. وهو نهج يشدد على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في السلطة والثروة، مما يؤثر بدوره تأثيرا كبيرا على الحالة الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وهكذا يميل الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية وحتى الأمم إلى الحصول على حصة غير متوازنة من الموارد الصحية؛ وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى التوزيع غير المتكافئ لأنماط المراضة والوفيات بين مجتمع معين؛ ويتمتع من هم في السلطة والهيمنة بصحة أفضل، وتعاني الفئات المهمشة من عبء الأمراض.

أدوار علماء الأنثروبولوجيا ومساهمات الأنثروبولوجيا في الصحة

الأنثروبولوجيا الطبية التطبيقية متعددة التخصصات بقوة في طبيعتها ونهجها. غالبا ما يعمل علماء الأنثروبولوجيا الطبية مع الأكاديميين في مجال علم الاجتماع والطب وعلم النفس والديموغرافيا. تجلب الأنثروبولوجيا الطبية التطبيقية معها الإطار المقارن للأنثروبولوجيا الذي يساعد الأشخاص المدربين طبيا على تجنب منظور ثقافي واحد محدود ، لمعرفة كيف تؤثر العوامل الاجتماعية والبيئية على الصحة ، وأن يكونوا على دراية بالطرق البديلة لفهم المرض وعلاجه .

بشكل عام ، يلعب علماء الأنثروبولوجيا الطبية الدورين المهمين التاليين:

-يعملون بالتعاون مع المهنيين والباحثين الصحيين وغيرهم من المهنيين، كمستشارين ومستشارين وباحثين؛

-يعملون في مجال الصحة والمرض ويشاركون في بحوث مستقلة خاصة بهم، من أجل النهوض بالمعرفة الأنثروبولوجية.

تشمل بعض التطبيقات أو المساهمات المحددة للأنثروبولوجيا الطبية في مجال الصحة والمرض ما يلي:

-أنها تساعد المستشفيات والوكالات الصحية على تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية للناس.

-أنها تساعد المنظمات الصحية الوطنية والدولية من خلال توفير البيانات الأنثروبولوجية عن ثقافات شعوب العالم.

-يعملون مع علماء الأوبئة في تحديد آثار الممارسات والمعتقدات الثقافية على انتقال الأمراض.

-أنها تساعد المهنيين الصحيين في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

-يشاركون في مجالات الصحة الدولية ، وتعزيز الصحة العقلية في مختلف الثقافات.

-أنها تساعد في مجالات جهود التثقيف الصحي العام المتعلقة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، وتحسين الصرف الصحي المجتمعي والمشورة التغذوية.

– أنها تساعد في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية من الأمراض.

-أنها تساعد الناس على فهم العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الوقاية، والمشاركة في تحديد الحالات والعلاج.

-أنها تساعد العاملين الصحيين في التغلب على القيود المفروضة على إدارة الأدوية على نطاق واسع أو التطعيم وكذلك في التغلب على القيود الثقافية على برامج التثقيف الصحي والتعامل معها.

-يعمل علماء الأنثروبولوجيا مع علماء الأوبئة والأطباء النفسيين في مجالات مشاكل أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية.

المرض والمجتمع والنشاط الاقتصادي

إن فهم السلوكيات الاجتماعية والثقافية كعوامل مهمة في العلاقة السببية للعديد من الأمراض وانتشارها وتوزيعها أمر بالغ الأهمية. يجادل علماء الأنثروبولوجيا بأن كيفية عيش الناس ، والطريقة التي يتصرفون بها ، وماذا وكيف يأكلون ، وما يؤمنون به ويمارسونه ، وما الذي يقدرونه وما هي التكنولوجيا التي يمتلكونها ، وما إلى ذلك ، هي محددات مهمة لصحتهم الفردية والجماعية . المجتمعات المختلفة لديها مفاهيم مختلفة عن الصحة والمرض. تختلف المعايير التي يضعها الناس للصحة من ثقافة إلى أخرى. تختلف السلوكيات وأنماط الحياة التي تعتبر صحية من مجتمع إلى آخر، ومن وقت لآخر. يختلف فهم الناس للصحة وتصورات طبيعة الأمراض أيضا من ثقافة إلى أخرى. يجادل علماء الأنثروبولوجيا بأنه ، على أساس البحوث عبر الثقافات (أي البحوث التي أجريت نسبيا في مختلف الثقافات) يتم بناء تصورات جيدة وسيئة الصحة، جنبا إلى جنب مع التهديدات والمشاكل الصحية ثقافيا. ومن ثم فإن إنتاج وتوزيع الصحة والمرض يتأثران تأثرا شديدا بالعوامل الاجتماعية – الثقافية والسياسية – الاقتصادية. تعترف المجموعات العرقية والثقافات المختلفة بالأمراض والأعراض والأسباب المختلفة وقد طورت أنظمة رعاية صحية واستراتيجيات علاج مختلفة.

يجادل علماء الأنثروبولوجيا أيضا بأن الأمراض تختلف بين الثقافات وأنواع النشاط الاقتصادي. تؤثر أنظمة النشاط الاقتصادي السائدة في مجتمع معين بشكل كبير على خصائص المراضة والوفيات. فعلى سبيل المثال، بعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفوئيد والكوليرا وما إلى ذلك، أكثر شيوعا في المجتمعات المستقرة (الفلاحون والمجتمعات الحضرية). ترتبط أمراض مثل البلهارسيا ببعض الأنشطة الاقتصادية. وهي منتشرة بشكل كبير في المجتمعات التي تمارس أنظمة الري. وهناك أمراض معدية أخرى، ولا سيما الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أكثر شيوعا في الثقافات الحضرية منها في المناطق الريفية، وعلى طول الطرق السريعة.

هناك أيضا ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا أمراض التنمية وهي تلك المشاكل الصحية التي تنشأ في مجتمع معين بعد إدخال مشاريع التنمية ، أو عندما يتم دمج السكان الأصليين في النظم السياسية والاقتصادية العالمية ، يمكن إدخال أنواع معينة من الأمراض إلى الناس. وقد تشمل هذه الأمراض الأمراض البكتيرية أو الطفيلية التي تحدث في منطقة ما بسبب التغيرات التي تطرأ على البيئة في أعقاب الأنشطة المتصلة بالتنمية ويمكن أن تشمل فئات أخرى من أمراض التنمية “الأمراض الناجمة عن الفقر ونقص التغذية وسوء الصرف الصحي، مما يعكس فشل البرامج الإنمائية في إدماج الناس في المجتمعات الواسعة النطاق بطريقة مرضية”.

نظريات السببية للأمراض

النظرية الطبية الحيوية لسببية المرض هي مجرد واحدة من بين النظريات المختلفة للامراض التي يحملها الناس. الأساليب التي يحاول بها الناس علاج ويستند المرض المدرك إلى معتقداتهم حول سبب المرض. طورت الشعوب من ثقافات مختلفة لنفسها طرقا مختلفة لتفسير كيفية حدوث الأمراض والمصائب (الحظ السيئ أو الكوارث). يبدو أن مثل هذه النظريات لعدة قرون قد عملت من أجلهم بكفاءة عالية. في الواقع ، اعتمدت شعوب العالم على مثل هذه الأنواع من التفسيرات (ولا يزال عدد ليس بقليل من المجتمعات يواصل القيام بذلك) حتى ظهرت النظرية العلمية الحديثة للطب قبل بضعة قرون.

صنف علماء الأنثروبولوجيا نظريات السببية المختلفة للأمراض الموجودة بين الثقافات المختلفة في العالم إلى: 1) نظريات الأمراض الشخصية ، 2) نظريات الأمراض الطبيعية ، و 3) نظريات الأمراض العاطفية.

تعزو نظرية السببية للمرض الشخصي المرض إلى العوامل المسببة التي تعتبر كائنات ذكية. هذه النظرية شائعة بشكل خاص بين معظم المجتمعات غير الغربية. حتى لو كان الشخص يعرف أن لدغة البعوض تسبب الملاريا ، فإنه غالبا ما يعتقد ويعتقد أن سبب المرض يرجع إلى القوة والعمل الشرير لعوامل مثل الأرواح الشريرة ، السحر والسحرة ، أرواح الأجداد ، اللعنات التي يصنعها الشيوخ ، غضب الكائنات الخارقة للطبيعة ، إلخ.

يشار إلى نظرية السببية للأمراض الطبيعية أيضا باسم الطب الغربي أو العلمي. هذا يعزو الأمراض إلى مثل هذه العوامل غير الشخصية والمثبتة علميا مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات وما إلى ذلك والمواد السامة. تشرح هذه النظرية أسباب الأمراض من الناحية الطبيعية. أي أن الأمراض هي أحداث طبيعية ، وليست أشياء خارقة للطبيعة. تستخدم الثقافات غير الغربية أيضا نظريات الأمراض الطبيعية. يعتقد بعض الناس على سبيل المثال أن تناول أو شرب المواد الساخنة أو الباردة قد يخلق مشكلة صحية. على سبيل المثال ، ليس من المفترض أن تأكل المرأة الحائض في بعض الثقافات الأناناس. لأنهم يعتقدون أن الأناناس شيء “بارد” والحيض هو شيء “ساخن” ، فإن الاثنين سوف يتصادمان ويتسببان في المرض.

تنص نظرية السببية للأمراض العاطفية على أن الأمراض تحدث بسبب بعض التجارب العاطفية السلبية الشديدة. وقد وجد عدد من الدراسات الإثنوغرافية أن هناك على سبيل المثال أمراضا عقلية تنفرد بها بيئات ثقافية معينة. مثل هذه الأمراض الناجمة عن بيئات وتقاليد ثقافية معينة توصف بأنها متلازمات مرتبطة بالثقافة. في بعض الثقافات ، قد تسبب التجارب العاطفية مثل القلق والخوف مرضا يسمى susto، أو ما يسمى أيضا “فقدان الروح” في الأدب الأنثروبولوجي. قد يصاب الشخص الذي يعتقد أنه مصاب بهذا المرض النفسي بأعراض مثل الخمول (التعب أو الضعف) ، أو فقدان النشاط ، أو التيهان ، أو التشتت (أو اضطراب التفكير) ، إلخ.

وفي إفريقيا، التي يغلب عليها مجتمع تقليدي، تعتبر التفسيرات التقليدية غير العلمية للأمراض مهمة جدا في تشخيص الأمراض وعلاجها وإدارتها. الاعتقاد في قوة مختلف العوامل الذكية مثل الجن ، ميتش ، الشيطان ، غانيل ، إلخ للتسبب في أمراض نفسية وجسدية مختلفة أمر شائع جدا في معظم الثقافات الافريقية. الناس في بعض الثقافات لا يذهبون إلى مركز الرعاية الصحية الحديثة لطلب المساعدة لأنواع معينة من الأمراض.

يرتبط علاج الأمراض أيضا ارتباطا وثيقا بنوع العلاقة السببية للأمراض التي يحملها الناس. في الأمراض النفسية الجسدية مثل سوتو وغيرها من الأمراض الخاصة بثقافة معينة يفضل الناس الذهاب للعلاج إلى أخصائي طبي تقليدي ، بدلا من مراجعة مرفق صحي حديث. وبالتالي فإن وجهات النظر المتعلقة بسببية المرض التي يحملها الناس مهمة جدا في تحديد سلوك البحث عن الرعاية الصحية للناس ونوع التشخيص والعلاج. وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن يكون أخصائيو الرعاية الصحية حساسين ثقافيا وأن يكون لديهم بعض الفهم الأساسي للمعرفة الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية عند التعامل مع رعاية المرضى من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة.

نظم الرعاية الصحية

تختلف النظم الصحية عبر الزمان والمكان. لقد طور الناس منذ زمن سحيق أنظمة رعاية صحية مختلفة. يعد النظام الحديث للرعاية الصحية وتوفيره كما يمارس في العالم الحديث المعاصر ظاهرة حديثة. وقد عالج الناس المرضى وطوروا وسائل لرعاية المرضى والمعوقين بطرق تقليدية مختلفة، ولا تزال وسائل توفير الرعاية الصحية هذه سائدة في جميع المجتمعات غير الغربية تقريبا .باختصار ، جميع المجتمعات لديها شكل من أشكال نظام الرعاية الصحية. يمكن تعريف نظام الرعاية الصحية بأنه المعتقدات والعادات والمتخصصين والتقنيات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها. المجتمعات التقليدية لديها ممارساتها الطبية الخاصة والمتخصصين الذين غالبا ما يعتمدون على ما تقترحه نظرية السببية المرضية المحددة. يلعب المعالجون التقليديون أدوارا مهمة في علاج المرضى الذين يشكون من مشاكل صحية مختلفة. وغالبا ما يستخدمون الطقوس السحرية والصلوات في إنتاج الأدوية واستخدامها على المرضى. إنهم يحظون باحترام كبير في مجتمعاتهم . المرضى يؤمنون بمعرفتهم ومهاراتهم (في كثير من الأحيان أكثر بكثير مما يؤمنون بخبرة الأطباء الحديثين) واستشارتهم.

الطب التقليدي

يمكن الإشارة إلى الطب التقليدي على أنه نظام للطب في مجتمعات معينة مع مجموعة من وجهات النظر السببية للأمراض وآليات التشخيص والعلاج وأدوار المتخصصين ، حيث يختلف النموذج السائد للمرض والصحة اختلافا كبيرا عن الطب العلمي. قد ينظر إليه عادة على أنه المعتقدات والممارسات الطبية التي كانت تستخدم منذ زمن سحيق من قبل المجتمعات البشرية قبل ظهور الطب الحديث ، ولا تزال تستخدم من قبل معظم المجتمعات غير الغربية. يجسد الطب التقليدي نظام الرعاية الطبية الذي يعتمد على أفكار حول مسببات الأمراض وعلاج الأمراض التي تطورت على مدى فترة زمنية أطول والذي تشكل من تجربة الناس الخاصة من حيث بيئتهم ، ونمط معتقداتهم حول العلاقات البشرية والبيئية والخارقة للطبيعة. يمكن أيضا استخدام مصطلح أوسع مثل الطب البديل لوصف هذا النوع من الطب. بهذا المعنى ، جميع الآراء والممارسات الطبية خارج الطب العلمي التقليدي ، مثل الوخز بالإبر ، والشفاء بالإيمان ، والشفاء من خلال الصلاة ، وما إلى ذلك يقع في هذه الفئة.

يكتسب الممارسون الطبيون التقليديون ويوظفون مجموعة واسعة من المعارف الطبية التي تشمل علم التنجيم ، والشفاء بالإيمان ، والتدليك ، والعلاج النفسي الشعبي والطب النفسي الشعبي، وطرد الأرواح الشريرة ، والأدوية العشبية ، ومختلف الافعال السحرية والتمائم لعلاج المرضى . وتمثل النظم التقليدية للرعاية في حالات المرض محاولات تجريبية من جانب السكان الأصليين لمكافحة الأمراض والمصائب المرتبطة بها والحفاظ على الصحة والرفاه في بيئة معينة. وتعبر هذه النظم عن مواقف عميقة الجذور تجاه الصحة والمرض، ومفاهيم الأدوية الشعبية، وأنشطة المعالجين من السكان الأصليين، ودور مجموعات الأقارب في الحفاظ على الصحة، وما إلى ذلك.

الطب الحيوي

يشار إلى هذا الدواء بالتبادل باسم الطب “العلمي” و “الغربي” و “الحديث”. وهو يستند إلى نموذج المرض والصحة على أنهما مفهومان وقابلان للتفسير وخاضعان للافتراضات الطبيعية. يهدف الطب الحيوي إلى ربط المرض بالعوامل المثبتة علميا والتي لا تحمل أي خبث شخصي تجاه ضحاياها ، كما ينظر إليها الأشخاص الذين يحملون نظرية السببية الشخصية للمرض.

مقارنة وتباين بين الطب العلمي والتقليدي

قد يكون من المناسب القول إن الطب كان دائما معترفا به كعلم بيولوجي اجتماعي. عندما ننظر إلى تاريخ الطب ، يميل المفكرون البارزون من أبقراط إلى سيغموند فرويد إلى النظر إلى صحة الإنسان على أنها تتأثر بشدة بالعوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من العوامل غير البيولوجية . تم فهم الصحة والمرض على أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بالطريقة التي يعيش بها البشر وبيئتهم الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك ، فإن مساهمات العوامل الاجتماعية والثقافية في مسببات الأمراض وأدوارها في عمليات الشفاء قد قوضت إلى حد كبير حتى وقت قريب ولم يحصلوا على تحليل منهجي.ومع ذلك ، بدءا من 1950 ، بدأت العلوم الاجتماعية والطب تظهر اهتماما متزايدا في التعاون. ويجري الآن تقدير مكانة الطب التقليدي في قطاع الرعاية الصحية، الذي أهمل حتى الآن. يبدو أن هناك الآن قبولا متزايدا لمساهمات الطب التقليدي من قبل مخططي الطب والصحة الحديثين. رفض أخصائيو الرعاية الصحية الحديثة الأنظمة الطبية التقليدية أو البديلة باعتبارها عديمة الفائدة حتى وقت قريب ولكن الآن يتم تغيير هذا الموقف. يجادل علماء الأنثروبولوجيا بأن النظامين يمكن أن يكملا بعضهما البعض. وفي العديد من المجتمعات الأفريقية، يعترف أخصائيو الرعاية الصحية المعاصرون بالممارسين الطبيين التقليديين، وتبذل جهود تعاونية في مجال البحث والممارسة في مجالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي تحديد مختلف النباتات ذات القيمة الطبية.

وقد يكون الممارسون الطبيون التقليديون أكثر فعالية في علاج الأمراض التي لها أسباب نفسية، مثل المشاكل العقلية. غالبا ما يستشيرهم الناس ويحصلون على علاج قد لا يكون ممكن من قبل الأطباء النفسيين الحديثين. غالبا ما يحصل المرضى على المزيد من الراحة النفسية / العاطفية والدعم الاجتماعي عند علاجهم من قبل المعالجين التقليديين.

ولكن في الطب الحديث ، غالبا ما يكون سياق العلاج هو سياق العزلة والاغتراب (الانفصال) ، والانفصال عن المجموعة. قد يتعلم الطب الغربي الكثير من الطب التقليدي الذي تكون فيه “العلاقة بين المعالج والمريض والمجتمع” مهمة. في مثل هذه الحالات ، لا يكون المريض مغتربا ولديه الدعم العاطفي والاجتماعي اللازم. على عكس الطب الغربي ، يرى الطب التقليدي المريض ليس مجرد شخص بيولوجي ، ويولي اهتماما للجوانب الاجتماعية والروحية أيضا. يعالج الممارسون الطبيون التقليديون المرضى بفعالية ككائنات كاملة ، وذلك باستخدام أي مجموعة من الأساليب التي تثبت فائدتها. هذا ليس هو الحال عادة في الطب الحديث.

لا شك أن الطب الغربي أفضل من الطب التقليدي في كثير من النواحي ، حيث أن العديد من إنجازاته تستند إلى حقائق علمية. على هذا النحو ، فإن الطب التقليدي لديه الكثير ليتعلمه منه. صحيح أن الطب التقليدي قد لا يكون فعالا ضد البكتيريا مثل المضادات الحيوية. والتقدم في الطب العلمي جعل من الممكن مكافحة العديد من المشاكل الصحية الدائمة (المستمرة والمتكررة). تم صنع عدد لا يحصى من الأدوية وهي فعالة في علاج الأمراض المختلفة. ومع ذلك ، لا يزال علماء الأنثروبولوجيا يلفتون انتباهنا إلى بعض المشاكل في الطب الغربي. وهم يجادلون بأن النمو في العلوم الطبية وتقنيات التشخيص والعلاج قد حدث بمعدل ينذر بالخطر. لكن العديد من إجراءات وممارسات الطب الحديث تفتقر إلى التبرير والمنطق المقنعين. يذكرون حالات الانحياز وافتقاد العلاقة الشخصية بين المريض والطبيب والتفاعلات بين الطبيب والممرضة.

على الرغم من هيمنة الطب العلمي الحديث ، وفي بعض الحالات الواضحة على تفوقه في الجودة والمنفعة ، من الأفضل اعتبار نظامي الطب مكملين لبعضهما البعض ، بدلا من التنافس وتقويض أحدهما الآخر. والحقيقة على أرض الواقع هي أنه حتى في المجتمعات الصناعية كثيرا ما يتشاور الناس مع كل من النظم الحديثة والتقليدية للطب. لا تزال التعددية الطبية ظاهرة دائمة الوجود.

تشير الأبحاث الأنثروبولوجية الطبية إلى أنه حتى في الأماكن الحضرية حيث توجد مرافق طبية علمية غربية ، غالبا ما يستشير الناس الممارسين الطبيين التقليديين. لا تزال كل من وجهات النظر العلمية الكونية والخارقة للطبيعة فيما يتعلق بالصحة والمرض تلعب أدوارا مهمة في التأثير على سلوك الناس في البحث عن الصحة. وتضع بلدان كثيرة الآن سياسات يدمج بموجبها نظامها الوطني للرعاية الصحية كلا من نظم الرعاية الطبية العلمية والتقليدية.

من المناسب أن نصف بإيجاز الآثار الاجتماعية والثقافية المترتبة على التعددية الطبية، لا سيما في سياق البلدان النامية ويتمثل أحد هذه الاتجاهات النامية في أن نظام الرعاية الصحية في البلدان النامية يهيمن عليه النموذج الطبي الحيوي إلى حد كبير وينحاز إليه، على الرغم من تعدد الطبائع. ويتجلى هذا عادة في حقيقة أن الهيمنة الطبية الحيوية ويحظى نظام الرعاية الطبية بمكانة أعلى ولا يعترف في كثير من الأحيان بالنظام الطبي التقليدي كبديل قابل للتطبيق، على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد.

وتشمل القضايا الأخرى المرتبطة بهذه التعددية الطبية أيضا ما يلي :

-على الرغم من أنه يحظى بمكانة أعلى، إلا أن النظام الطبي الغربي من ناحية أخرى، يتعرض للانتقاد بسبب تحيزه نحو الطب العلاجي بدلا من الطب الوقائي والتشجيعي. كما أن اعتمادها الكبير على الدول الغربية للحصول على الدعم المؤسسي والمهني والتقني هو أيضا نقطة أخرى للانتقاد.

-الأهم من ذلك أن التعددية الطبية الهرمية في العالم الثالث تمثل التقسيم الطبقي الاجتماعي الأساسي. غالبا ما تستفيد النخب القليلة ذات الامتيازات الأكبر من الطب العلمي المهيمن ، في حين أن غالبية السكان يستفيدون من الخدمات الطبية الشعبية.

– هناك حقيقة سائدة أخرى جديرة بالذكر وهي أنه غالبا ما يوجد استخدام مزدوج للرعاية الطبية ؛ تعتمد النخبة في المقام الأول على النظام الطبي الحيوي وقد تلجأ إلى المساعدة الطبية الشعبية كملاذ أخير ؛ من ناحية أخرى ، تعتمد الجماهير بشكل عام على النظام الطبي الشعبي وقد تستفيد أيضا من قطاع الطب الحيوي في نهايته الدنيا.

ترجمة د.أحمد المغير/ طبيب اختصاص وباحث

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INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

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