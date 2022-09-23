Posted on by

الخارجية الأميركية : واشنطن تشجع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل

الخارجية الأميركية للحرة: واشنطن تشجع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل

بلينكن التقى صباح الجمعة على حفل فطور مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى وزراء خارجية العراق مصر والأردن

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة” أن واشنطن تشجع الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية للحرة أن الولايات المتحدة ترحب بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد حول دعمه لحل الدولتين.

وأشار المتحدث إلى أن “طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ليس سهلا ولكن الشعبين يستحقان العيش بسلام”، لافتا إلى أن اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوزراء الخارجية العرب، الجمعة، تناول قضايا ذات اهتمام مشترك”.

كذلك قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن تدين قمع سلطات طهران لاحتجاجات شعبها.

والتقى بلينكن صباح الجمعة على حفل فطور مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى وزراء خارجية العراق مصر والأردن.

وبحث اللقاء التطورات في الشرق الأوسط والملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا.

ميشال غندور – واشنطن
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close