الخارجية الأميركية : واشنطن تشجع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة” أن واشنطن تشجع الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية للحرة أن الولايات المتحدة ترحب بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد حول دعمه لحل الدولتين.

وأشار المتحدث إلى أن “طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ليس سهلا ولكن الشعبين يستحقان العيش بسلام”، لافتا إلى أن اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوزراء الخارجية العرب، الجمعة، تناول قضايا ذات اهتمام مشترك”.

كذلك قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن تدين قمع سلطات طهران لاحتجاجات شعبها.

والتقى بلينكن صباح الجمعة على حفل فطور مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى وزراء خارجية العراق مصر والأردن.

وبحث اللقاء التطورات في الشرق الأوسط والملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا.