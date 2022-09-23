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الرئيس بارزاني يقدم التعازي بوفاة الشخصية البارزة يدالله الفيلي

الرئيس بارزاني يقدم التعازي بوفاة الشخصية البارزة يدالله الفيلي

عزّى الرئيس مسعود بارزاني  الخميس عائلة وذوي المرحوم عبد الكريم مراد المعروف بـ يدالله الفيلي.

وجاء في بيان التعزية الذي نشره مقر بارزاني “بمزيدٍ من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل وبيشمركة ثورة أيلول والوزير في الكابينة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان والشخصية الفيليية البارزة كاك عبدالكريم مراد المعروف بـ يدالله الفيلي”.

وأضاف البيان “بهذا المصاب الجلل، نشاطركم الأحزان ونتقدم لكم ولعائلتكم الوطنية المناضلة ولجميع اخوتنا الكورد الفيليين بأحر التعازي وخالص المواساة، سائلين المولى عزوجل للمغفور له كاك يدالله الفيلي الرحمة وجنان الخلد ولكم الصبر والسلوان”.

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