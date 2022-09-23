بمشاركة نيجيرفان بارزاني..القنصيلة السعودية بأربيل تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 92

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مراسم إحياء الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي نظمتها القنصلية العامة السعودية بأربيل.

وقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال مشاركته في المراسم التي جرت مساء اليوم الجمعة، (23 أيلول 2022)، تهانيه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحكومة وشعب السعودية، معرباً عن أمله لهم بالنجاح والرفاه، بحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان.

من جانبه، عبر القنصل العام السعودي في أربيل، محمد بن سليمان العسيري باسمه وباسم القيادة السعودية، عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كوردستان لمشاركته في إحياء المناسبة الوطنية لبلده.

القنصل العام السعودي في أربيل، أبدى في كلمة بالمناسبة، التفاؤل بمستقبل مشرق للعلاقات بين السعودية والعراق، واصفاً إياها بـ “علاقة راسخة وأزلية، مضيفاً أن “إقليم كوردستان العراق يحضر بكل حب في هذه العلاقة، كمكون اساسي في جمهورية العراق الشقيقة، لما يتمتع به الإقليم من قيادة وشعب، بتقدير خاص ومحبة من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية”.

واعرب عن الشكر للرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والوزراء ومعاونيهم، على “كل ما يقدمونه للقنصلية من تعاون، وشراكة حقيقية من أجل تحقيق افضل النتائج والمنجزات”.

ريبر أحمد وزير دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كوردستان بالنيابة، قدم في كلمة بالمناسبة، التهاني والتبريكات باسم حكومة إقليم كوردستان إلى السعودية قيادة وشعباً، مؤكداً أن التمثيل الدبلوماسي السعودي في إقليم كوردستان يمثل دليلاً آخر على حرصها الواضح في “توثيق العلاقات الثنائية، وترسيخها على كافة الأصعدة، ولا سيما التجارية، والاقتصادية والعلمية والثقافية، وألا تقتصر على الصعيد السياسي فحسب، وهي ذات الرؤية التي يتبناها إقليم كوردستان العراق في الانفتاح على المحيط الإقليمي، وتعميق العلاقات الخارجية والتاريخية المتجذرة مع أشقائنا العرب”.

وأشاد بـ “العلاقة الراسخة” مع المملكة العربية السعودية، مجدداً التأكيد على موقف إقليم كوردستان في “دعم جهودها الحثيثة من أجل احلال الأمن والسلام في المنطقة وأنحاء المعمورة باسرها”.

يذكر أن المراسم حضرها عدد كبير من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الدول بإقليم كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط