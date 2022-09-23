تكريم الأستاذ مؤيد اللامي بجائزة الرواد تكريم للنخب الصحفية العراقية والعربية

حامد شهاب

تكريم وتقليد يرتقي الى مقام صاحبة الجلالة ، ذلك الذي تقلد به نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ مؤيد اللامي قبل أيام ، وهي جائزة الرواد التي تمنح للدور الريادي الكبير على مستوى الوطن العربي ، لمن كانوا من الشخصيات الكبيرة المعطاءة ، والتي حظيت بالإحترام والتقدير والمكانة التي تستحقها حتى نالت وسام الشرف هذا.. فما أروعه من وسام!!

إن تكريم الأستاذ مؤيد اللامي هو تكريم لكل صحفي عراقي وعربي ، حيث إرتقى رجالات السلطة الرابعة عندما تقلد السيد مؤيد اللامي بالنيابة عنهم ، ليكون قدوة الأجيال العراقية ونخبها الشجاعة التي رفعت عاليا رؤوس الأسرة الصحفية ، وهي تجد في هذا التكريم ، تكريما لها ، فبروك للامي هذا النصر المؤزر، وهو شهادة تقدير عالية المقام من مركز عربي رفيع يضم خيرة نخب الصحافة العربية ومبدعيها وممن كانت لهم أدوار مشهودة في مسيرة السلطة الرابعة وقصورها العامرة بالعطاء والابدع!!

هنيئا للسيد مؤيد اللامي تكريمه الكبير ، بحضور وزراء الإعلام العرب في إجتماعهم المنعقد في القاهرة وفي احتفالية كبيرة وبمشاركة كبار الكتاب والصحفيين المصريين والعرب ، عندما منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،المصري الذي يرأسه الكاتب كرم جبر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي جائزة الرواد تثمينا لجهوده المتميزة في قيادة نقابة الصحفيين في العراق ورئاسته لاتحاد الصحفيين العرب ، وما حققه طوال تلك المسيرة من انجازات ومسيرة عمل صحفي ترفع رؤوس النخب الصحفية والثقافية عاليا ، الى حيث ذرى المجد المكللة بالغار!!

يذكر أنه في تلك الاحتفالية جرى تكريم نخب عربية مختلفة ضمت عشرة من كبار الكتاب وإلاعلامين العرب ضمن جائزة الرواد في الوطن العربي، وهم عبدالله البقالي المغرب وعيسى الشايجي البحرين ، والدكتور محمد العريمي عمان ، الامارات محمد الحمادي ، ، وصادق محمد العماري من قطر، و خالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، ويوسف مارون القصيفي لبنان ومحمد سلماوي من مصر ونبيل عمرو من فلسطين”.

ويعد هذا التكريم الذي جاء على هامش إجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في القاهرة تقديرا للجهود المضنية التي يقوم بها نقباء الصحفيين العرب وفي المقدمة منهم اتحاد الصحفيين العرب في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي ،ودورهم الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي، واعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور الصحافة ، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل”.

وقد أشاد المكرمون ، خلال التكريم بالدور الذى يقوم به المجلس الاعلي للإعلام المصري في دعم الروابط العربية وإعلاء قيمة الكلمة في ظل التحديات التي تواجه الإعلام في الدول العربية والتغيرات التكنولوجية الكبيرة إيماناً بدورهم في بناء المجتمعات ، فضلاً عن دور الصحافة في نشر الوعي ودورهم الرائد في دعم الصحافة ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″ على المنطقة العربية والعالم بأسره،وما بذلوه من جهود في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب مزيداً من الجهد والإبداع لعبور هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات”.

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