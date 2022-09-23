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صحة الكرخ: اتلاف كميات كبيرة من اللبن الغير صالح للاستخدام البشري

قامت شعبة الرقابة الصحية في الدائرة باتلاف كميات كبيرة من اللبن الغير صالح للاستخدام البشري

وأوضحت مديرة شعبة الرقابة الصحية الدكتورة إخلاص العبيدي (ان الفرق الرقابية و خلال أعمالها اليومية و جولاتها الميدانية استطاعت الكشف عن وجود معمل غير مجاز يصنع اللبن في منطقة عويريج في ظروف بيئية سيئة و بعيدة تماما عن تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في معامل المنتجات الغذائية و تم حجز الكميات التي عثر عليها و اصدار القرارات و الإجراءات المناسبة طبقا لقانون الصحة العامة و القوانين و التعليمات السارية و تم اتلاف اللبن من قبل الفريق الرقابي وإغلاق المعمل ( الغير مجاز)

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