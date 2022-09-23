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صحة الكرخ / شعبة تمكين المرأة تنظم ندوة تثقيفية حول تعزيز الوعي ضد الابتزاز الالكتروني على قاعة قطاع العدل للرعاية الصحية 

احمد عبد الصاحب كريم
نظمت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة تمكين المرأة بالتعاون مع قطاع العدل للرعاية الصحية الاولية و الشرطة المجتمعية وشركة الجدار الناري لخدمات الامن السيبراني العراقي ندوة حول تعزيز الوعي ضد الابتزاز الالكتروني بحضور اعضاء ارتباط تمكين المرأة في المؤسسات الصحية
و بينت مديرة شعبة تمكين المرأة الدكتور (مروة منعم مجيد) تم خلال الندوة تقديم شرح مفصل و تفاصيل حول الابتزاز الالكتروني من قبل شركة الجدار الناري لخدمات الامن السيبراني الدكتور (محمد علاء التميمي) و (سلوان صالح) و التي تضمنت التوعية و تحسين مستوى مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لتمكينهم من مواجهة ظاهرة جرائم الإبتزاز الإلكتروني ، التي  تعدّ من الجرائم السيبرانية و هي عملية تهديد و ترهيب للضحية من خلال التهديد بنشر الصور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ، بالاضافة الى القاء محاضرة من قبل مدير الشرطة المجتمعية العقيد عمر افكار ابراهيم و التي بين فيها كيفية حماية المرأة نفسها من الابتزاز الالكتروني و مراجعة الشرطة المجتمعية في حالة تعرض اي شخص او سيدة الى الابتزاز و حل جميع القضايا بشكل سري .
اعلام صحة الكرخ
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