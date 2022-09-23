ما نظرية الترجمة؟

ترجمة كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات والترجمة

كلية الآداب – جامعة البصرة

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بقلم لورنس فينوتي

أدت الطبيعة المتعددة التخصصات لدراسات الترجمة إلى مضاعفة نظريات الترجمة. ومع ذلك، فإن الاهتمام المشترك بموضوع ما لا يضمن أن ما هو مقبول بوصفه نظرية في تخصص أو نهج واحد سوف يلبي المتطلبات المفاهيمية لنظرية في التخصصات الأخرى. وفي الغرب، ومن العصور القديمة إلى أواخر القرن التاسع عشر، تندرج العبارات النظرية حول الترجمة في مجالات التفكير المحددة تقليديا حول اللغة والثقافة: الخطابة والنظرية الأدبية والفلسفة. وتألف المنظرون الأكثر استشهادا بهم من مجموعة محدودة إلى حد ما. وقد يتضمن أحد هذه التصانيف كلا من : شيشرو وهوراس وكوينتيليان وجيروم وأوغسطين ودرايدن وغوته وشلايرماخر وأرنولد ونيتشه. ومنذ بداية القرن العشرين، كشفت نظرية الترجمة عن مجموعة واسعة جدا من التخصصات والمناهج بما يتماشى مع تمايز الثقافة الحديثة: ليس فقط أنواعا مختلفة من علم اللغة والنقد الأدبي والتأمل الفلسفي والنظرية الثقافية ولكن الدراسات التجريبية والعمل الميداني الأنثروبولوجي وكذلك تدريب المترجمين وممارسة الترجمة. يجب أن يقر أي حساب للمفاهيم والاتجاهات النظرية بالمواقع المنهجية التي نشأت فيها من أجل فهمها وتقييمها. وفي الوقت نفسه، من الممكن تحديد ثيمات متكررة وموضوعات احتفالية، إن لم تكن مجالات واسعة للاتفاق.

لقد جادل لويس كيلي Louis Kelly بأن نظرية الترجمة “الكاملة” لها ثلاثة مكونات: (1) تحديد الوظيفة والهدف (2) وصف العمليات وتحليلها (3) والتعليق النقدي على العلاقات بين الهدف والعمليات”(Kelly 1979: 1). وكان كيلي حريصا على ملاحظة أن المنظرين عبر التاريخ كانوا ميالين إلى التأكيد على أحد هذه المكونات على حساب المكونات الأخرى. وأود أن أضيف أن المكون الذي يحظى بأكبر قدر من التركيز يؤول غالبا إلى توصية أو وصفة طبية للترجمة الجيدة.

لقد أكد الشاعر الروماني هوراس في كتابه الفن الشعري Ars Poetica (حوالي 18 قبل الميلاد) أن الشاعر الذي يلجأ إلى الترجمة يجب أن يتجنب عملية معينة- أي التحويل الحرفي word-for-word rendering – من أجل كتابة شعر مميز. وظيفة الترجمة هنا هي بناء التأليف الشعري، والهدف المباشر هو قصيدة جيدة في المصطلحات الهوراسية أو الرومانية. وفي محاضرة بعنوان “حول الطرق المختلفة للترجمة” (1813)، دعا الفيلسوف وعالم اللاهوت الألماني فريدريش شلايرماخر إلى حرفية الكلمة بكلمة في اللغة التي “تنحرف عن اليومي والمبتذل” لخلق تأثير غريب في الترجمة: “فكلما كانت الترجمة أكثر دقة في صيغ الأصل واشكاله، بدت أكثر غرابة لقارئها”(شلايرماخر، هذا المجلد: 53). وبالنسبة لشلايرماخر، تنتج العمليات النصية تأثيرات معرفية وتخدم الوظائف الثقافية والسياسية. ويجري وصف هذه العمليات والتأثيرات والوظائف والحكم عليها وفقا للقيم الأدبية والقومية، وفقا لما إذا كانت الترجمة تساعد في بناء لغة وأدب ألماني خلال الحروب النابليونية. وحتى مع الأساليب الحديثة التي تستند إلى علم اللغة وتميل إلى افتراض معالجة علمية أو خالية من القيمة للغة، فإن التركيز على مكون نظري واحد قد يكون مرتبطا بالوصفات المعيارية. فخلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، شدد المنظرون ذوو التوجه اللغوي على وصف عمليات الترجمة وتحليلها، وبناء أنماط التكافؤ التي تعمل كمبادئ معيارية لتوجيه تدريب المترجم.

واستفادت مسوحات الاتجاهات النظرية في المقدمات من مخطط كيلي المفيد ومراجعته. ومع ذلك، في رأيي، فإن الفئة الرئيسة في أي بحث وتعليق للترجمة هي ما سأطلق عليه الاستقلالية النسبية للترجمة، والعوامل التي تميزها عن النص المصدر وعن النصوص المكتوبة في البداية بلغة الترجمة. وتتضمن هذه العوامل الميزات والاستراتيجيات النصية التي يقوم بها الفاعلون الذين ينتجون الترجمة، وليس فقط المترجم ولكن المحررون أيضا. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا ممارسات التداول والاستقبال التي تستمر من خلالها الترجمة في اكتساب معاني وقيم تختلف عن تلك المستثمرة في النص المصدر: أشكال النشر والتسويق والترويج والإصدارات والتعديلات والبحث الأكاديمي واعتماد المقررات الدراسية والعروض والمدونات. وهذه العوامل المعقدة هي التي تمنع الترجمة من أن تكون اتصالا شفافًا أو بدون وسيط؛ فكلاهما يمكّن ويضع عقبات أمام التفاهم بين الثقافات من خلال العمل على النص المصدر في الثقافة المستقبلة. إنها تدعم الحجج الداعية إلى استحالة الترجمة التي تكررت طوال القرن العشرين. ولكن بدون الشعور ببعض السمات والاستراتيجيات والممارسات المميزة، لا يمكن تعريف الترجمة بوصفها موضوعا للدراسة في حد ذاتها.

يمكن في الواقع تخيل تاريخ نظرية الترجمة بوصفه مجموعة من العلاقات المتغيرة بين الاستقلالية النسبية للنص المترجم وفئتين أخريتين: التكافؤ والوظيفة. لقد جرى فهم التكافؤ على أنه “دقة” أو “كفاية” أو “صحة” أو “تناظر” أو “ولاء” أو “هوية”؛ إنه مفهوم متغير لكيفية ارتباط الترجمة بالنص المصدر. وجرى فهم الوظيفة على أنها قدرة النص المترجم على إطلاق تأثيرات متنوعة، بدءا من توصيل المعلومات وإنتاج استجابة مماثلة لتلك التي ينتجها النص المصدر في ثقافته الخاصة. ومع ذلك، فإن آثار الترجمة اجتماعية أيضا، وقد سخرت للأجندات الثقافية والاقتصادية والسياسية: البرامج الإنجيلية والمشاريع التجارية والمشاريع الاستعمارية والنشاط الاجتماعي، فضلاً عن تطوير اللغات والآداب الوطنية والحركات الأدبية الطليعية. إن الوظيفة هي مفهوم متغير لكيفية ارتباط النص المترجم باللغة والثقافة المستقبلة.

وفي بعض الفترات، مثل الستينات والسبعينات، كانت استقلالية الترجمة محدودة بسبب هيمنة التفكير في التكافؤ، وأصبحت الوظيفية حلاً للمأزق النظري، واستحالة تثبيت علاقات التكافؤ لكل نوع نص وكل حالة ترجمة. وفي فترات أخرى، مثل الثمانينات والتسعينات، كانت الاستقلالية محدودة بسبب هيمنة الوظائف، ويعاد التفكير في التكافؤ لاحتضان ما كان يُعامل سابقًا على أنه تغيرات أو انحرافات عن النص المصدر.

ويمكن تحديد الأهمية المتغيرة لفئة نظرية معينة، سواء كانت الاستقلالية أو التكافؤ أو الوظيفة، من خلال عوامل مختلفة، لغوية وأدبية وثقافية واجتماعية. ومع ذلك، فإن التحديد الأكثر حسماً هو نظرية معينة للغة أو النص. لقد جادل جورج ستاينر بأن نظرية الترجمة “تفترض نظرية منهجية للغة تتداخل معها تماما أو تشتق منها كحالة خاصة وفقا لقواعد الاستنتاج والتطبيق التي يمكن إثباتها” (Steiner 1975: 280-1). وكان ستاينر يشك في وجود أي نظرية لغوية مثل هذه، لكنه مع ذلك شرع في تحديد “قناعته” قبل تقديم أفكاره حول الترجمة.

تعتمد نظرية الترجمة دائما على افتراضات معينة حول استعمال اللغة، حتى لو لم تكن أكثر من فرضيات مجزأة تظل ضمنية أو غير معترف بها. ولقرون عديدة، يبدو أن الافتراضات كانت تنقسم إلى فئتين كبيرتين، جرى تسميتهما بـ “الأداتية” و”التأويلية” (Kelly 1979، الفصل 1)، لكننا قد نسميهما بدقة أكبر “التجريبية” و”المادية”، وفقًا لـ الخطابات الفلسفية المتحالفة معهما، مع الاحتفاظ بمصطلحي “أداتي” و “تأويلي” لمنظومة أو نموذج الترجمة الذي يجعله كل مفهوم للغة ممكنا (انظر Venuti ، هذا المجلد: 481-4). وتعامل النظريات المستندة إلى النموذج الأداتي الترجمة على أنها استنساخ أو نقل لثابت متضمن أو ناتج عن النص المصدر، سواء كان شكله أو معناه أو تأثيره؛ وتفترض أن المفهوم التجريبي للغة هو تعبير مباشر عن الفكر أو الإشارة إلى الواقع. وتتعامل النظريات القائمة على النموذج التأويلي مع الترجمة بوصفها تفسيرا يغير شكل النص المصدر ومعناه وتأثيره؛ وتفترض مفهوما ماديا للغة كما تتوسطه المحددات الثقافية والاجتماعية ومكوِّنا للفكر والواقع. وتؤدي التجريبية إلى نظريات الترجمة التي تمنح امتيازا لتوصيل المعلومات وصياغة أنماط التكافؤ، مما يقلل وأحيانا يستبعد تماما أي مسألة تتعلق بالوظيفة خارج نطاق الاتصال. وتقود المادية إلى نظريات الترجمة التي تمنح امتيازا لخلق القيم، ومن ثم تصف النص المترجم للغة في النص المصدر، وغالبا ما تشرحه على أساس الوظائف الثقافية والتأثيرات الاجتماعية.

تعتبر مفاهيم اللغة ونماذج الترجمة هذه مركبات مثالية، جرت صياغتها بشكل تجريدي لكي تميز بدقة. وقد توجد في النظريات والممارسات الفعلية في تركيبة غير سهلة، مما يؤدي إلى توترات أو تناقضات منطقية. وقبل أن تتمكن من المساهمة في أي تفسير أو استجواب للنظريات والممارسات، يجب أن يتم وضعها في سياقات تاريخية محددة. وجرى استعمالها في المقدمات بوصفها أدوات تحليلية لوصف النصوص النظرية المختلفة والاتجاهات.

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