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مسرور بارزاني: تربطنا علاقات تأريخية ومتميزة مع كوريا

مسرور بارزاني: تربطنا علاقات تأريخية ومتميزة مع كوريا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الخميس 22 أيلول (سبتمبر) 2022، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا لدى إقليم كوردستان تشو كيجونغ.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الكوري على تسلّم عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، كما أشار إلى العلاقة التاريخية والمتميزة التي تربط إقليم كوردستان بجمهورية كوريا، كذلك جدد رغبته في توطيد العلاقات الثنائية على الصعد كافة.

وقدم القنصل العامة الكوري نبذة عن أعماله وأنشطته في إقليم كوردستان، ووجّه شكره للسلطات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على حسن تنسيقها وتعاونها مع قنصلية بلاده.

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