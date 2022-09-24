أوكرانيا تلغي اعتماد سفير إيران لديها

أعلنت الخارجية الأوكرانية، الجمعة إلغاء اعتماد سفير إيران لدى كييف بعد اتهام طهران بتزويد روسيا بالأسلحة.

واستدعت الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الإيراني في كييف، وبررت تحركها باستخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية الصنع.

وقالت الوزارة في بيان إن إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية يتناقض بشكل مباشر مع موقف الحياد واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

واضافت أن تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل غير ودي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران.

في وقت سابق الجمعة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية “سيرجي نيكيفوروف” أن لديهم دليلًا على أن روسيا استخدمت أسلحة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

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