الحديث عن موعد استئناف جلسات البرلمان

اكد النائب عن تحالف الفتح وعد القدو، الجمعة، ان هناك إرادة حقيقية وجماعية من قبل أعضاء مجلس النواب لاستئناف عقد جلسات البرلمان في اقرب وقت ممكن.

وقال القدو في حوار تابعته “تقدم”، ان “هناك أنباء عن مواعيد مقترحة لعقد جلسة المجلس وهي السادس والعشرين او السابع والعشرين من الشهر الجاري ولكن رئاسة مجلس النواب لم تحدد الأمر بصورة رسمية بعد”.

وأشار الى ان “العراق بحاجة الى إعادة الدور التشريعي والرقابي من خلال استئناف عقد جلسات مجلس النواب”.

ولفت القدو الى ان “الاتفاق على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حصل اتفاق مبدئي على شخصية محسن الفيلي وحدث إجماع عليه ولكنه جوبه برفض المستقلين ولا زالت هناك مفاوضات لإقناعهم بالشخصية المطروحة من قبل الإطار التنسيقي”.

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