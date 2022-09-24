السلطات المغربية تعتقل مدرساً اغتصب إحدى تلميذاته القاصرات

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، مدرساً في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.

وجاءت عملية التوقيف عقب شكوى تقدمت بها طالبة، تنحدر من مدينة وجدة، غربي البلاد، تتهم فيها معلم مادة اللغة الفرنسية باغتصابها.

وأوضحت مصادر أمنية، أن المدرس متزوج، وكان على علاقة مع فتاة قاصر أخرى، منذ نحو ستة أشهر، حيث أقام معها علاقة غير شرعية، بعد أن زعم أنه أعزب وغير مرتبط.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بمدينة طنجة.

وفي حادثة أخرى، تمكنت الشرطة في مدينة القنيطرة، شمالي العاصمة الرباط، من اعتقال أحد أرباب السوابق، بعد إقدامه على خطف طفلة عمرها خمسة أعوام.

وأوضحت الشرطة أنها تمكنت من معرفة هوية المشتبه به، والبالغ من العمر 37 عاماً، وذلك بعد تحديد مكان وجوده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويوجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري، من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحاره.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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