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الصالحي يدعو الى ابعاد “قضية كركوك” عن مفاوضات تشكيل الحكومة

بغداد..

دعا رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي، السبت، الى عدم زج قضية كركوك في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصالحي في بيان :”نحن في الكتلة التركمانية النيابية اكدنا خلال لقاءاتنا مع الكتل السياسة بابعاد قضية كركوك من اي برنامج حكومي لتشكيل الحكومة”، محذرا من أن “قضية كركوك واقحامها في البرنامج الحكومي معناه زيادة الانسداد السياسي واشتداد الازمة في العراق”.

ونصح الفرقاء السياسيين بـ “عدم استخدام سياسة لي الاذرع في اتمام صفقات تشكيل الحكومة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة اعادة ترتيب المنظومة السياسية العراقية وفق الحفاظ على مصلحة العراق والقضاء على الفاسدين وسراق الشعب”. انتهى/25س

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