Posted on by

القوات الامنية تعيد افتتاحه.. مصدر يوضح سبب اغلاق جسر السنك

أوضح مصدر أمني، اليوم السبت، سبب اغلاق جسر السنك من قبل القوات الامنية.

وقال المصدر في حديث  إن “القوات الأمنية تستعد لتنفيذ ممارسة أمنية في العاصمة بغداد بجانب الكرخ والرصافة بعد قليل لمدة ساعة واحدة فقط”.

وبين أن “القطواعات تشمل بعض الطرق والجسور، حيث تمت المباشرة بتنزيل الصبات ضمن جسر السنك”.

وأكد أنه “لا يوجد اي اغلاق بالوقت الحاضر، وسيكون الاغلاق بعد الـ١٢ ليلا”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، اقدمت القوات الامنية على غلق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية”.

 

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close