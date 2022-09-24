القوات الامنية تعيد افتتاحه.. مصدر يوضح سبب اغلاق جسر السنك

أوضح مصدر أمني، اليوم السبت، سبب اغلاق جسر السنك من قبل القوات الامنية.

وقال المصدر في حديث إن “القوات الأمنية تستعد لتنفيذ ممارسة أمنية في العاصمة بغداد بجانب الكرخ والرصافة بعد قليل لمدة ساعة واحدة فقط”.

وبين أن “القطواعات تشمل بعض الطرق والجسور، حيث تمت المباشرة بتنزيل الصبات ضمن جسر السنك”.

وأكد أنه “لا يوجد اي اغلاق بالوقت الحاضر، وسيكون الاغلاق بعد الـ١٢ ليلا”.

وفي وقت سابق من اليوم، اقدمت القوات الامنية على غلق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية”.

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