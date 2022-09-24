المرور توضح اجراءات إعادة تسجيل المركبات

‏بناءاً على توجيه السيد مدير المرور العام المحترم …

اللواء الحقوقي (طارق الربيعي )

فيما يخص تبسيط الإجراءات

وتسهيل معاملات المواطنين

والتقليل من الروتين

وبما لايتعارض مع

القانون والتعليمات المرورية

وجه سيادته بالاتي ‏:

بخصوص ترويج إعادة تسجيل المركبات المراد ترقين قيدها

وكذلك المركبات

المراد تحويلها من الأجرة إلى الخصوصي

سيتم ذلك

بأخذ تعهد خطي

من مالك المركبة ‏المراد ترقين قيدها

بارشفة التعهد

مع محتويات الاضبارة

وتدقيق ذلك من قبل مدخل البيانات

وضابط التدقيق

وضابط البيمنت

وخلافاً لذلك يتم

اخضاع المركبة لفحص

المتانة والامان

#خدمة الناس شرف لنا

مديرية المرور العامة

العلاقات والاعلام

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