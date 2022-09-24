المرور توضح اجراءات إعادة تسجيل المركبات

بناءاً على توجيه السيد مدير المرور العام المحترم …
اللواء الحقوقي (طارق الربيعي )
فيما يخص تبسيط الإجراءات
وتسهيل معاملات المواطنين
والتقليل من الروتين
وبما لايتعارض مع
القانون والتعليمات المرورية
وجه سيادته بالاتي :
بخصوص ترويج إعادة تسجيل المركبات المراد ترقين قيدها
وكذلك المركبات
المراد تحويلها من الأجرة إلى الخصوصي
سيتم ذلك
بأخذ تعهد خطي
من مالك المركبة المراد ترقين قيدها
بارشفة التعهد
مع محتويات الاضبارة
وتدقيق ذلك من قبل مدخل البيانات
وضابط التدقيق
وضابط البيمنت
وخلافاً لذلك يتم
اخضاع المركبة لفحص
المتانة والامان
#خدمة الناس شرف لنا
مديرية المرور العامة
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