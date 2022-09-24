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بجهود ومتابعة السيد الغانمي عودة اكثر من ٧٧٣  نازح الى مناطق سكناهم في قرى ناحية بادوش

الهجرة تعلن عن عودة أكثر من 773 نازحاً إلى مناطق سكنهم في نينوى

 بعد جهود ومتابعة وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي” ، تمكنت كوادر الوزارة من إعادة اول وجبة من النازحين الساكنين في العشوائيات بمحافظة نينوى والبالغ عددهم (114) اسرة الى قرى ناحية بادوش بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM  والقوات الامنية.

 

كما وجه السيد الغانمي بالعمل ببرنامج العودة الطوعية المنفذ من قبل الوزارة / فرع نينوى، فضلا عن اجراء احصائية للأسر العائدة من المخيمات والاسر التي لم تعود الى مناطقها الاصلية والساكنين في العشوائيات بمركز مدينة الموصل، حيث شرعت فريق العمل ‏بمقابلة اكثر من (200) اسر ومعرفة اسباب عدم عودتهم الى مناطقهم ، ووضع الحلول المناسبة لعودتهم الى مناطقهم التي زارها الفريق أيضاً وأجرى لقاءات مع مخاتير المناطق بالتنسيق مع مدراء النواحي التابعة لتلك القرى. 

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