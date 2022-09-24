بعد شهر من طلبها الطلاق.. سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين يلغيان الطلاق

بعد أن تقدمت زوجة النجم الأمريكي “سيلفستر ستالون” بطلب الطلاق في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أعلن متحدث باسم “ستالون” أن المياه عادت إلى مجاريها مع زوجته وأنهما ألغيا طلاقهما وعادا معاً إلى منزلهما.

قال متحدث عن النجم “ستالون” لـPage Six يوم الجمعة: “لقد قرر الزوجان أن يجتمعا مرة أخرى في المنزل، حيث تحدثا وتمكنا من حل خلافاتهما. كلاهما سعيد للغاية”.

وتأتي أخبار المصالحة بعد أيام من إعلان المحكمة أن “فلافين”، 54 عاماً، و”ستالون”، 76 عاماً، اتفقا على أن الطلاق في مصلحة كلٍ منهما على حدة، والأهم من ذلك بشكل جماعي كعائلة. جميع القضايا المصاحبة لفسخ زواجهما بطريقة كريمة وودية وخصوصية خارج المحكمة”.

زوجة سلفستر ستالون تطلب الطلاق من المحكمة

كانت “فلافين” قد قدمت التماساً لإنهاء الزواج من “ستالون” منذ أكثر من شهر بقليل، تحديداً في 19 أغسطس. وقالت حينها “فلافين” في تصريحٍ لـ People: “يؤسفني أن أعلن أنه بعد 25 عاماً من الزواج، تقدمت بطلب الطلاق من زوجي سيلفستر ستالون. في حين أننا لن نكون زوجين بعد الآن، سأعتز دائماً بعلاقة أكثر من 30 عاماً شاركناها، وأنا أعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا الجميلات. أطلب الخصوصية لعائلتنا ونحن نتقدم بشكل ودي”.

وقال “ستالون”: “أنا أحب عائلتي. نحن نتعامل بشكل ودي وخاص مع هذه القضايا الشخصية”.

سيلفستر ستالون يثير الجدل حول رجوعه لزوجته

كان النجم “سيلفستر ستالون” قد شارك منشوراً على صفحته على حسابه الخاص بإنستغرام تضمن صورة له ولزوجته وهو يمسك يدها، إضافة إلى صورة أخرى لعائلته، واكتفى النجم بإرفاق المنشور بتعليق مختصر جداً هو “رائع”. هذا الأمر آثار دهشة مُتابعيه، خاصة وأن هذه الصورة جاءت بعد انفصاله عن زوجته “جينيفر فلافين” ووصول الأمر بينهما إلى القضايا والمحاكم، والذي اعتبروه ربما أن نجمهم يُمهد لعودة المياه إلى مجاريها ويحاول لم شمل العائلة مرة أخرى، أو أن الأمر قد حدث بالفعل.

جديراً بالذكر أن الزوجين، اللذان تزوجا في مايو 1997، يتشاركان في ابنتين؛ “سكارليت” 20 عاماً، “سيستين” 24 عاماً، و”صوفيا” 26 عاماً.