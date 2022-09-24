“تابع مباراة”.. بيان للخارجية بشأن موظف شغل عن عمله في إجتماعات الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيانا بشأن موظف شغل عن عمله في إجتماعات الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “تتابعُ موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظفٍ دبلوماسيّ شُغِلَ عن متابعةِ واجباته أثناء إجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة”.

وأكدت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها”.

وكانت وسائل إعلام نشرت صورة لدبلوماسي عراقي يظهر وهو يتابع مباراة لكرة القدم داخل قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها السابعة والسبعون.

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