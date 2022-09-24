حالة التأهب للمستوى الاحمر.. اكبر بحيرة في الصين تعاني الجفاف

الصين تدخل حالة التأهب الاحمر، حيث أعلن إقليم جيانغشي بوسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى، لإمدادات المياه لأول مرة بعد أن تضاءلت بحيرة بويانغ للمياه العذبة، أكبر بحيرة في البلاد، إلى مستوى قياسي منخفض، حسبما ذكرت وكالات عالمية.

وتعاني بحيرة بويانغ، وهي عادة منفذ فيضان حيوي لنهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين، من الجفاف منذ اشهر، حيث انخفض منسوب المياه من 19.43 متر إلى 7.1 متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واشار مركز مراقبة المياه في جيانغشي الى أن “مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة، مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار”.

وقالت إن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.

وأعلنت ما تصل إلى 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين عن درجات حرارة قياسية في شهر آب، كما أدت موجة الجفاف الطويلة على طول حوض نهر اليانغتسي إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية وألحق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة خففت من الجفاف في معظم أنحاء جنوب غرب الصين، إلا أن المناطق الوسطى لا تزال تعاني، مع ظروف شديدة الجفاف تمتد الآن لأكثر من 70 يوما في جيانغشي.

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