زراعة ديالى تسجل خسائر شهرية بقيمة نصف مليار دينار

ديالى..

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ، السبت، أن خسائر القطاع الزراعي الشهري في قطاع الزراعية بديالى يصل الى 500 مليون دينار.

وقال عضو الاتحاد محمد الدليمي في حديث ،ان “القطاع الزراعي يمر بمرحلة صعبة جدا بسبب عوامل متداخلة ابرزها الجفاف في الأشهر، ما ادى الى خسائر مادية تصل الى نصف مليار دينار شهريا وربما اكثر”

وأضاف الدليمي، ان “حرمان ديالى من خطة الاستزراع الشتوي تعني دخول قرابة 15 الف فلاح مرحلة البطالة التي لها تأثير كبير على مصادر رزق العوائل”، مؤكدا أن “الزراعة ليست مرتبطة بحياة الفلاحين بل تاثيرها يمتد الى 10 مهن اخرى اخرى تعتاش على يدمومة هذا القطاع”.

وأشار الى “ضرورة سن قوانين تعويض مباشرة لفلاحي ديالى بالمرحلة القادمة خاصة وانها لم تشمل باي خطة منذ 16 شهر متتالية”. انتهى/ 25 ف

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