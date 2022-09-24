من هو الفنان المصري هشام سليم.. وما سبب وفاته؟

ويعتبر الفنان المصري هشام سليم ، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، أحد أبرز الفنانين المخضرمين أصحاب البصمة الفنية الواضحة في مسيرته الطويلة.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الصوتية، التي ترك فيها بصمة واضحة، وأثرت في وجدان المشاهد العربي لما كان يتميز به من تلقائية وصدق في الأداء التمثيلي.

وكان من أبرز المسلسلات التي شارك فيها هشام سليم : “الراية البيضا” و “ليالي الحلمية” و”أرابيسك” و “هوانم جاردن سيتي” و “المصراوية” إضافة إلى أدائه دور “هدهد سليمان” في سلسلة “قصص الحيوان في القرآن”.

وعلى صعيد الأفلام السينمائية، شارك هشام سليم في أفلام: “أريد حلاً” و “عودة الابن الضال” و “الأراجوز” و”جمال عبد الناصر” و”الناظر” و”خيانة مشروعة” وغيرها الكثير.