Posted on by

وفاة الفنان السوري الشهير ذياب مشهور عن 76 عاماً

فنون

توفي الفنان السوري، ذياب مشهور، السبت، عن عمر يناهز 76 عاماً، بحسب مصادر إعلامية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني “الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي”.

واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام، والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي.

ومشهور، من مواليد دير الزور، وهو صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغان كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي، منذ ستينيات القرن الماضي، أبرزها “يا بو رديّن يا بو ردانة”.

واشترك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية، مثل “صح النوم” و”ملح وسكر” كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين، أمثال زكي محمد وسهيل عرفة، وعبد الفتاح سكر، وأمين الخياط.

ولحّن مشهور، وكتب بعض أغانيه، وطور بعضها عن تراث دير الزور، ليعتزل الغناء عام 2004.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close