وفاة فنان مصري شهير

توفي، صباح الخميس، الفنان هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة العصر.



وقالت إنجى علي: “كل سنة وأنت طيب”، فرد: “كل سنة وأنتوا بخير.. لكن خلاص بقى كفاية”، فتعلق: “زهق من التصوير”، وكتبت “إنجي” على الفيديو: “فنان أصيل ومحترم وغالي قوي علينا كلنا.. الفيديو ده في 2019 وكنا بنحتفل بعيد ميلاده”.

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