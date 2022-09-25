الانسان والبيئة حرب أم تفاعل

د.احمد مغير

البيئة هو مفهوم واسع جدا، كل ما يؤثر علينا خلال حياتنا – يعرف بشكل جماعي باسم البيئة. كبشر ، غالبا ما نهتم بالظروف المحيطة التي تؤثرعلى الناس والكائنات الحية الأخرى. واليوم، هناك قلق متزايد في جميع أنحاء العالم بشأن تدهور نوعية البيئة، وتبذل جهود لوقف إساءة استخدام البيئة على نطاق واسع وتحسينها.

عقد أول اجتماع عالمي لرؤساء الدول استجابة للعوامل المتعلقة بالبيئة في قمة الأرض ، المعروفة رسميا باسم مؤتمرالأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في ريو دي جانيرو في عام 1992. يعكس هذا المؤتمر القلق العالمي بشأن جودة بيئتنا. والبرنامج الدولي للتثقيف البيئي هو نتيجة لمؤتمر عام 1992 والجهود المبذولة على الصعيد العالمي لتثقيف الناس على جميع مستويات المجتمع بشأن العوامل البيئية. تؤثر البيئة التي نعيش ونعمل فيها على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الإنسان والبيئة ثنائية الاتجاه. أي أن البشر يتأثرون بالبيئة ويؤثرون أيضا على البيئة. تؤكد دراسة علم النفس البيئي على هذا التفاعل. في هذه المقالة سنتعرف على جوانب مختلفة من التفاعل بين الإنسان والبيئة.

التفاعل بين الإنسان والبيئة

نحن نعلم أن البيئة المادية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوكنا. على سبيل المثال ، لوحظ أن الناس يصبحون أكثر انفعالا وعدوانية عندما يكون الطقس حارا ورطبا ، مقارنة بالطقس البارد. قد تكون قد قرأت او سمعت عن الزيادة في حالات (الغضب على الطريق) خلال أشهر الصيف. وقد أدى اهتمامنا بمثل هذه المتغيرات البيئية إلى تطوير مجال يعرف باسم علم النفس البيئي.

يكرس هذا المجال من علم النفس لدراسة العلاقات المتبادلة بين العمليات النفسية والبيئات المادية ، سواء الطبيعية أو التي من صنع الإنسان. تتعامل العلاقة المتبادلة مع عملية ثنائية الاتجاه تؤثر فيها البيئة على السلوكيات البشرية ويؤثر فيها البشر على البيئة. من أجل فهم الجوانب المختلفة لهذا التفاعل ، سيكون من المفيد فهم أنواع مختلفة من البيئة التي نواجهها وكما يلي :

البيئة المادية : ويشمل كل من الواقع المادي والظاهرة الاجتماعية والثقافية التي تحيط بنا. تشكل الضوضاء ودرجة الحرارة ونوعية الهواء والماء والأجسام والأشياء المختلفة العالم المادي من حولنا.

البيئة الاجتماعية والثقافية: وتشمل جوانب التفاعل الاجتماعي بما في ذلك منتجاتها مثل المعتقدات والمواقف والصور النمطية وما إلى ذلك. يتم تضمين الجوانب المادية وغير المادية للبيئة فيه.

البيئة النفسية: وتشمل التصورات والخبرات المتعلقة بأي موضع بيئي. قد تكون بعض البيئات محفزة ومثيرة في حين أن البيئات الاخرى قد تكون مملة ومزعجة. غالبا ما يستخدم التعبير النفسي في السياق التنظيمي.

البيئة هي موضوع ذو صلة بالعديد من التخصصات الأخرى ، مثل الهندسة المعمارية ،الجغرافية والتخطيط الحضري ، إلخ. وهي في الواقع تخصصات متعددة بطبيعتها. يطلق عليها اسم العلوم البيئية.

وينطوي التفاعل بين الإنسان والبيئة على خمسة مكونات رئيسية وهذه المكونات:

1.البيئة المادية: وتشمل جوانب البيئة الطبيعية مثل المناخ والتضاريس ودرجة الحرارة وهطول الأمطار والنباتات والحيوانات ، إلخ.

2.البيئة الاجتماعية الثقافية: وتشمل جميع جوانب البيئة الثقافية مثل المعايير والعادات وعملية التنشئة الاجتماعية وما إلى ذلك. ويشمل ذلك الجوانب التي تتعامل مع الآخرين وإبداعاتهم.

3. التوجهات البيئية: تشير إلى المعتقدات التي يحملها الناس حول بيئتهم. على سبيل المثال، بعض الناس يعتبرون البيئة مكافئا لله، وبالتالي فهم ينظرون إلى جميع جوانبها باحترام وتبجيل ويحاولون الحفاظ عليها في شكل مثالي ولا يحطون من قدرها.

4.السلوك البيئي: يشير إلى استخدام البيئة من قبل الناس في سياق التفاعلات الاجتماعية. على سبيل المثال ، النظر في البيئة كمساحة شخصية ، حيث يعرف الفرد نفسه بها.

5. منتجات السلوك: وتشمل نتائج أفعال الناس مثل المنازل والمدن والسدود والمدارس ، إلخ. أي أن هذه منتجات أو نتائج تتعامل مع البيئة.

جميع الجوانب المذكورة أعلاه للبيئة تصور المكونات الهامة لدراسة التفاعل بين البيئة والبشر. من المهم جدا أن نفهم أن البشر جزء من البيئة وأن البيئة المدمرة ستؤدي إلى انقراض البشر وأشكال الحياة الأخرى. لذلك ، تقع على عاتق البشر المسؤولية الرئيسية للحفاظ على البيئة في حالة جيدة ، لأن تدميرها يعني تدمير الحياة البشرية.

البيئة المادية مقابل البيئة النفسية

من المهم فهم الفرق بين البيئة المادية والبيئة النفسية. البيئة المادية هي ما هو موجود هناك من الناحية المادية ، مثل المنزل والشجرة والجبل وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ، تتكون البيئة النفسية من كل ما هو موجود في عقل المرء. قد يكون هناك بعض العلاقة أو التواصل مع البيئة المادية أم لا. على سبيل المثال ، قد تكون جالسا على شاطئ البحر ، حيث يوجد فعليا السفن والقوارب والنوارس البحرية والتموجات في البحر (وكلها تشكل بيئة مادية). ومع ذلك ، قد تكون جالسا هناك وكل ما أمامك ولكنك قد لا تكون على دراية بذلك وقد تفكر في شيء آخر. أي البيئة المادية الحالية لا تؤثر على الشخص، هذا هو ما يشكل البيئة النفسية.

كورت لوين ، عالم النفس الألماني ، ميز بين البيئة المادية والبيئة النفسية. قدم لوين مفهوم مساحة او حيز الحياة لشرح العلاقة بين الشخص والبيئة. وفقا للوين ، فإن مساحة الحياة هي الواقع النفسي الكامل الذي يحدد سلوك الفرد. يشمل مساحة الحياة (L) كل شيء موجود في البيئة (E) يؤثر على سلوك الفرد. تحتوي البيئة (E) على كل شيء خارج الشخص (P) ، بما في ذلك الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية يطلق لوين على الشخص (P) في البيئة (E) مساحة الحياة.

رياضيا ، يمكن وصف مساحة الحياة على النحو التالي: B = f(L) = f (P.E).

سلوك الفرد (B)في وقت معين هو وظيفة مساحة الحياة ، والتي تحتوي على الشخص (P) والبيئة (E). تؤثر البيئة (E) في مساحة الحياة على سلوك الفرد والبيئة المادية الأخرى التي لا تؤثر بشكل مباشر على السلوك الذي يسمى الهيكل الأجنبي. في وقت آخر ، يمكن أن تؤثر الأحداث أو الأشياء الموجودة في الهيكل الأجنبي على سلوك الفرد ، وفي هذه الحالة فأن جزء الهيكل الأجنبي الذي يؤثر على السلوك يصبح جزءا من E ويتوسع E ليشمل جزءا من الهيكل الأجنبي .

الآثار البيئية على السلوك البشري

لقد ناقشنا سابقا أن البيئة تؤثرعلى السلوك البشري والسلوك البشري يؤثرعلى البيئة ، ويتفاعل الاثنان. البيئة لها آثار محسنة ومدمرة على حد سواء على البشر.

على مر التاريخ البشري ، كان الناس مهددين بالفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. وعلى الرغم من التطور العلمي الهائل، لم نتمكن من السيطرة على أثر الكوارث الطبيعية ولا على الكوارث الطبيعية. كما جلبت لنا الابتكارات والتطورات التكنولوجية تهديدات محتملة جديدة للبيئة ، والتي هي من صنع الإنسان. هذه التهديدات ضارة جسديا ومجهدة ويجب على الناس التعامل مع هذه التهديدات. هذه التهديدات البيئية التي من صنع الإنسان كثيرة وتسمى الملوثات وهناك أساسا أربعة: تلوث الهواء وتلوث المياه والتلوث الضوضائي والازدحام.

آثار السلوك البشري على البيئة

تؤثر الأنشطة البشرية أيضا على البيئة. في الواقع ، يضيف كل إنسان تقريبا من خلال أنشطته ، بعض التأثير في البيئة التي نعيش فيها. في أي وقت يقود البعض دراجة نارية أو سيارة ، ويستخدم رذاذ الشعر ، ويطبخ الطعام ، وما إلى ذلك تتأثر البيئة. نحن لا ندرك الدور الذي تلعبه أنشطتنا البسيطة في تدهور بيئتنا. تخيل أن مليارات الأشخاص الذين يعيشون على كوكبنا بطريقة أو بأخرى يؤثرون على البيئة وأن التأثير التراكمي هائل. إن تأثير النشاط البشري (مثل الهواء الملوث ) طويل الأجل ولا رجعة فيه وسيؤثر على حياة الأجيال القادمة.

لحسن الحظ أصبح الناس في جميع أنحاء العالم واعين لهذه الكارثة التي ارتكبتها البشرية بالفعل. والآن، تبذل الجهود للسيطرة بطريقة أو بأخرى على هجمات الكارثة.

تعمل الأمم المتحدة بجدية للسيطرة على الأنشطة الضارة للأشخاص الذين يؤثرون على بيئتنا في جميع أنحاء العالم. البيئة هي رأس مال معطى بشكل طبيعي له حدود معينة وعلينا أن نتعلم كيفية استخدام الموارد بحكمة. الهواء والماء والغذاء والوقود وما إلى ذلك كلها هدايا من هذه البيئة للجنس البشري وعلينا أن نتعلم كيفية استخدامها بحكمة والحفاظ عليها. علينا أن نولي اهتماما أكبر للحفاظ على الماء والهواء. يحتاج التخلص من النفايات التي ننتجها ، بدءا من مياه الصرف الصحي إلى القمامة إلى عناية خاصة.

د.احمد المغير /طبيب اختصاص وباحث

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