البرازيلي نيمار جونيور يردّ بطريقة غريبة بعد سؤاله عن علاقته بالمهاجم الفرنسي مبابي

رياضة

قالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن النجم البرازيلي، نيمار جونيور، قد أظهر ردة فعل غريبة لدى سؤاله عن علاقته بزميله في نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي المتألق، كيليان مبابي.

وجاءت ردة فعل نيمار، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة الودية، التي جمعت البرازيل، أمس الجمعة، مع غانا، وانتهت بفوز منتخب السامبا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم، التي ستقام في قطر نوفمبر القادم.

ولدى سؤال نيمار بعد المباراة عن علاقته بمبابي، أطبق النجم البرازيلي، البالغ من العمر 30 عاماً، شفتيه بتبرم، لوهلة قبل أن يرد بالقول: “أفضّل عدم حديث عن الأمر”، وغادر على إثر ذلك دون أن يضيف أي كلمة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في أوقات سابقة، عن وجود خلافات بين نيمار والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (34 عام) من جهة، وبين مبابي (23 عاماً) من جهة أخرى، حيث أظهرت الإحصائيات، أن أداء النجم الفرنسي الشاب مع “العملاق الباريسي”، يطغى عليه الفردية والأنانية.

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