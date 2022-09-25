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البر الرئيسي الصيني يسجل 129 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى

بكين 24 سبتمبر 2022 (شينخوا) قالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة،  السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الجمعة الماضي 129 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى، بينها 51 حالة في سيتشوان، و32 حالة في قويتشو.

وأضافت اللجنة أنه تم تحديد إجمالي 624 حالة إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر إجمالي 206 مرضى مصابين بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة الماضي، ما رفع اجمالي عدد مرضى كوفيد-19 الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 240906 أشخاص.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي في البر الرئيسي الصيني، فيما حصد المرض أرواح إجمالي 5226 شخصاً.

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