المرور تباشر بإجراءات النافذة الواحدة في بغداد

باشرت مديرية المرور العامة، أمس السبت، بتطبيق إجراءات النافذة الواحدة، أحد مواقعها.

مدير المرور، اللواء الحقوقي، طارق الربيعي، في بيان تلقته (المدى) أفاد بأنه “تم بعون الله العمل في اجراءات، (النافذة الواحدة) لتسجيل المركبات، اي ان المواطن سوف يقوم بتسليم معاملته من اول نافذة (شباك) ويستلمها كاملة من آخر نافذة (شباك) وقد باشرت مديرية المرور العامة بدايةً (بموقع الرستمية)”.

وأكد الربيعي” وسوف يتم العمل في النافذة الواحدة بالأيام المقبلة، في جميع مواقع التسجيل، التابعة الى مديرية المرور العامة، في بغداد وجميع المحافظات العراقية”.

إلى ذلك، اعلنت مديرية المرور عن، عدد السيارات المتواجدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وقال مدير القانونية بالمديرية في ديالى، العميد محمد عبد الكريم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية وتابعته (المدى)، إن “هناك قرابة 5 ملايين سيارة في عموم العراق، منها 3 ملايين سيارة في العاصمة بغداد”، مبيناً أنه “اذ اضفنا اليها سيارات الجيش والسياحة فإن عددها سيبلغ قرابة 7 ملايين سيارة بعموم البلاد”.

ولفت إلى أن “مقترح منع استيراد السيارات من الخارج، تم تقديمه من قبل المديرية العامة للمرور منذ العام الماضي، ولكنه لم ينفذ حتى الان”.

ونوه عبد الكريم، إلى “رفع 44 سيطرة أمنية رئيسية وفرعية، كما تم فتح 24 شارعا فرعيا ورئيسيا خلال عام 2022”.

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