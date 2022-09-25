النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع المهاجم المغربي تاعرابت

رياضة
دبي – (د ب أ) – أعلن نادي النصر الإماراتي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء أمس السبت تعاقده مع المهاجم المغربي عادل تاعرابت في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب عقده مع بنفيكا البرتغالي بالتراضي في بداية أيلول/سبتمبر الجاري.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن التعاقد مع تاعرابت، الذي سيحل بديلا للبرازيلي جاجا، جاء بعد تقييم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم لما كان ينقص الفريق في الفترة الماضية والتشاور مع المدرب الألماني ثورستن فينك.
وكان تاعرابت قد انضم إلى بنفيكا في 2015، ثم لعب على سبيل الإعارة لنادي جنوه الإيطالي في موسم 2017 / 2018، وعاد إلى الفريق البرتغالي وساهم في تتويجه بالدوري البرتغالي موسم 2018 / 2019 وكأس السوبر البرتغالي 2019 ، وقد خاض 129 مباراة مع بنفيكا.
كذلك لعب تاعرابت خلال مسيرته لأندية أوروبية أخرى منها لانس الفرنسي في موسم 2006 / 2007 ثم فولهام الإنجليزي بين عامي 2007 و2010 قبل أن ينتقل إلى كوينز بارك رينجرز.
وانتقل تاعرابت في 2014 إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من رينجرز قبل أن يعزز صفوف بنفيكا في 2015 حتى مغادرته رسميا للفريق بداية الشهر الجاري.
ويأمل الدولي المغربي تاعرابت في المشاركة بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة على أمل استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.
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