النفط: أسعار بنزين «السوبر» غير ثابتة

عدّت وزارة النفط بأن أسعار البنزين «السوبر» غير ثابتة وتخضع للأسواق العالمية.

قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن البنزين «السوبر» الذي دخل حديثاً على محطات التعبئة، ويسوق بألف دينار للتر الواحد بشكل مدعوم للمواطن، يكلف الدولة 1300 – 1350 دينار وفق أسعار المشتقات العالمية، موضحا أن «المنتج مستورد بالعملة الصعبة وليس منتجا من مصافي العراق».

وشدد طالب، على «أهمية تنويع المنتجات وعرضها أمام المستهلك لإعطائه فسحة أكبر لاختيار النوع المناسب له وفق الدخل والإمكانية المادية لديه».

وأشار، إلى أن «محركات المركبات الحديثة تحتاج إلى بنزين عالي النقاوة ولذلك نرى وجود طلب على ذلك البنزين من قبل أصحاب المركبات الحديثة، لذا ارتأت وزارة النفط استيراده بالعملة الصعبة لتلبية طلبات المواطنين».

وبين طالب، أن «سعر اللتر الواحد لذلك البنزين تتم مراجعته وفق المعطيات العالمية، فقد يصعد السعر أو قد ينخفض مع الاحتفاظ بنسبة الدعم البالغة 28٪».

ومضى طالب، إلى أن «التقارير الخاصة بالاستهلاك تشير إلى وجود إقبال على ذلك النوع من البنزين بعد توفيره في محطتين بالعاصمة بغداد، وفي محطة واحدة لكل محافظة لغرض التجربة وحال تصاعد الطلب يتم فتح منافذ أخرى للتجهيز».

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