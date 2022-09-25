بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات في مدينة سيدني بأستراليا

سيدني 23 سبتمبر 2022 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 23 سبتمبر 2022، لاعبة المنتخب الصيني لكرة السلة لي يوه رو تتنافس على الكرة مع لاعبة منتخب البوسنة والهرسك جونكيل جونز، في مباراة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2022 في مدينة سيدني الأسترالية.

سيدني 23 سبتمبر 2022 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 23 سبتمبر 2022، لاعبة المنتخب الصيني لكرة السلة وانغ سي يوي تسيطر على الكرة في مباراة ضد منتخب البوسنة والهرسك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2022 في مدينة سيدني الأسترالية.

سيدني 23 سبتمبر 2022 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 23 سبتمبر 2022، لاعبة المنتخب الصيني لكرة السلة لي يوه رو تقفز لإحراز هدف داخل السلة في مباراة ضد منتخب البوسنة والهرسك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2022 في مدينة سيدني الأسترالية.

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