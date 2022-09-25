«غرفة الشارقة» تُعرف رواد الأعمال بـ «التقرير الائتماني»

بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومركز تجارة 101

الشارقة، 25 سبتمبر 2022

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز تجارة 101 بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ندوة افتراضية بعنوان” أهمية التقرير الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” بمشاركة أعضاء المركز وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية في دولة الإمارات.

وحضر الندوة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومنى عمران مدير مركز تجارة 101، وتناولت الندوة معلومات وافية حول حلول حماية الائتمان الشاملة التي تقدمها الاتحاد للمعلومات الائتمانية والتي تساعد الشركات على تحسين إدارة المخاطر، والمساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع عملائها، وأهمية تطوير منهجياتها على نحو مستمر بما يتماشى مع متطلبات قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة فهم التزامات الشركات المالية ومدى أهلية سجلهم الائتماني، وذلك من خلال سداد الالتزامات في وقتها، ويمكن الاستفادة من مجموعة من الامتيازات والفرص المصاحبة للسجل الائتماني التي توفرها الاتحاد.

تنمية ريادة الأعمال الوطنية

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن تنظيم الندوة يأتي إنطلاقا من الحرص المشترك على تنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركا لاقتصاد المستقبل في الدولة وأحد المحاور الاستراتيجية للنموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، القائم على المرونة والتنوع والاستدامة، لاسيما وأن الندوة تطرح موضوعا في غاية الأهمية والمرتبط بأهمية التقرير والتقييم الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإثراء معارف رواد الأعمال بهدف توفير الدعم العلمي لهم وتنمية مشاريعهم وفقا لأرقى الممارسات.

وأكد العوضي، حرص الغرفة على دعم ومساندة رواد الأعمال من خلال تبني ورعاية البرامج الابتكارية والمتجددة التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتلبي تطلعات الشباب الشغوفين بإدارة مشاريع تحمل علامة

تجارية إقليمية وعالمية والوقوف إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم من خلال تسليحهم بالعلم والمهارات اللازمة لضمان استمرارية مشاريعهم

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