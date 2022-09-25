لوكاكو يقطع آخر أمل للعودة إلى تشيلسي

بغداد..

يرفض البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان المعار من تشيلسي، العودة إلى البلوز في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن لوكاكو في غاية السعادة مع إنتر، وليست لديه أي خطط للعودة إلى تشيلسي عندما تنتهي إعارته.

ويلعب لوكاكو مع إنتر لمدة عام واحد مقابل 8 ملايين يورو، ولا يوجد في العقد أي خيار للشراء.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن إنتر يخطط لمفاوضة تشيلسي على تجديد إعارة المهاجم البلجيكي لموسم آخر، بغض النظر عن نتائج هذا الموسم.

وأوضحت أن تشيلسي، قد يوافق بسبب العلاقة القوية بين تود بويلي رئيس النادي، وشركة “Roc Nation” التي تدير أعمال لوكاكو.

كان لوكاكو تغيب لمدة شهر عن المباريات، بسبب إصابة عضلية، لكنه يستهدف العودة إلى قيادة هجوم إنتر عقب نهاية التوقف الدولي. انتهى/25س

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