متنبئ جوي: البلاد تسجل درجات حرارة ثلاثينية

توقع متنبئ جوي تسجيل البلاد درجات حرارة ثلاثينية خلال الأيام المقبلة، مستبعداً هطول الأمطار حتى نهاية تشرين الأول.

وقال أحمد التميمي، إن «كتلة معتدلة بدأ تأثيرها على العراق، تتعمق لثلاثة ايام قادمة وانخفاض درجات الحرارة بدأ منذ الليلة مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي تنشط اليوم وغداً بشكل واضح مع فرص لإثارة الغبار والاتربة».

وأضاف، أن «درجات الحرارة تسجل في عموم المدن ضمن الثلاثينات ماعدا البصرة وميسان حيث يشملها الانخفاض الثلاثيني ابتداءً من الاحد». وأشار، إلى أن «كتلة دافئة ترافق تعمق مرتفع جوي بداية تشرين الأول تسيطر على اجواء عموم مناطق البلاد اضافة لبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية».

ومضى التميمي، إلى «عدم وجود مؤشرات لأمطار قريبة حتى نهاية الثلث الاول من تشرين الأول وهذا طبيعي كون موسم الامطار الفعلي يبدأ من يوم 16-10».

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